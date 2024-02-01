挪用10億供私人豪奢開銷 台中銀董座王貴鋒1500萬交保

上市銀行股台中商業銀行董事長王貴鋒，涉嫌在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾10億元供租購超跑、豪車、豪宅招待所，甚至是私人飛機，供私人豪奢生活使用。新北地檢署依證券交易法及銀行法特別背信、洗錢等罪約談王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及租賃業者周哲男，訊後聲押3人，法院裁定各以1500萬、800萬、300萬交保，並限制住居、出境、出海。

3人歷經長達8小時的羈押庭，新北地院法官最後裁定3人交保，王貴鋒的親友也立刻從停放在法院外的車輛上，拖著早已準備好、裝滿現金的行李箱辦保。法警拿出點鈔機清點滿滿一桌的現鈔。

檢警調昨前往新北市永和區、台北市中山區、桃園市、台中市共24處搜索，查扣豪車勞斯萊斯Phantom 2輛、超跑Aston Martin Zagato、Rapide各1輛、賓士S600、 S500各1輛、BMW 740 1輛、重機HARLEY-DAVIDSON2輛、紅酒162支、雪茄千支、名表BREGURT及ROLEX、珠寶和50餘個金融帳戶。

檢調掌握，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行100%持股子公司台中銀保經公司前負責人，於台中銀保經負責人任內，將董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購上述豪車、超跑、龐巴迪Challenger 350型私人飛機，公器私用供私人日常生活使用，或帶親友搭機出遊。