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財產來源不明無罪 台南貪官陳凱凌二審改判6年5月
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，一審時全認罪被判八年，他上訴二審後翻供，當庭再繳回十八萬多元求輕判；台南高分院昨改判他六年五月，褫奪公權五年，可上訴。陳凱凌仍羈押中，他昨視訊聆判說「謝謝法官」。
檢方起訴陳凱凌涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利、公務人員財產來源不明、詐欺取財及洗錢等五罪；合議庭認為，檢察官漏算陳六筆收入總額八八二萬餘元，遠超過無法說明來源的二二六萬多元，陳財產來源不明無罪。
二審認定，陳涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、詐欺取財及洗錢等三罪，上訴均駁回；假借職務上機會故意犯詐欺得利罪部分，二審期間繳回接受酒店飲宴和性招待的十八萬多元，犯後態度較一審佳，調降二月，改判二年四月。
財產來源不明二二六萬餘元部分，合議庭認為陳凱凌二○二○年一月就任經發局長至二○二二年十二月遭羈押為止，檢察官漏算他六筆收入，包括三年薪資五八七萬餘元，扣除前妻兒提領使用的生活費四一二萬元，至少還有一七五萬餘元。
陳早年投保新光人壽儲蓄險到期得款三○三萬餘元、投資黃金存摺陸續得款九十三萬餘元、父親匯款二百萬元、前妻匯款一百萬資助他購買房產，及投保防疫險確診理賠十萬餘元。
合議庭認定檢方漏算陳收入達八八二萬餘元，遠超過二二六萬餘元；財產來源不明罪一審處二年，撤銷改判無罪。
陳凱凌自前年十二月廿二日遭羈押迄今逾一年，今年一月十九日起又被裁定延長羈押二月。他遭起訴後，檢調仍接獲有關綠能等其職權範圍內檢舉案，審理期間曾到所借訊。
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