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台中銀董座王貴鋒 涉挪用公款10億

聯合報／ 記者蔣永佑夏淑賢／連線報導

HARLEY-DAVIDSON重機市價三百多萬元。記者黃子騰／翻攝
HARLEY-DAVIDSON重機市價三百多萬元。記者黃子騰／翻攝

台中商業銀行董事長王貴鋒涉嫌在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用兩公司逾十億元，用來租購超跑、豪車、豪宅招待所及私人飛機，供自己豪奢生活。新北地檢署指揮警調搜索約談，訊後依涉犯證券交易法及銀行法特別背信、洗錢等罪，聲押禁見王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿、極速超跑集團董事長周哲男三人，另十九名被告十至三百萬元交保。

檢警調前天分赴台北、新北、桃園、台中共廿四處搜索，查扣豪車勞斯萊斯、邁巴赫、賓士、ＢＭＷ、超跑Aston Martin、哈雷重機HARLEY-DAVIDSON、寶璣和勞力士名表、珠寶、紅酒、雪茄及五十餘個金融帳戶。其中一輛Aston Martin ZAGATO是全球九十九台限量超跑，台灣售價二千多萬元。

台中商銀董事長王貴鋒涉嫌挪用十億公款奢豪生活，其中一輛勞斯萊斯要價近四千萬元。圖／調查局提供
台中商銀董事長王貴鋒涉嫌挪用十億公款奢豪生活，其中一輛勞斯萊斯要價近四千萬元。圖／調查局提供

檢調掌握，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行百分之百持股子公司台中銀保經前負責人，於台中銀保經負責人任內，先將董事長核決權限提高至一億元，接著自二○一四年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購豪車、超跑等供私人生活使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使兩公司損失二億八四四萬餘元。

王貴鋒還以兩公司名義，向周男承租龐巴迪Challenger三五○型私人飛機，除給付一億元保證金，每月租金高達兩百至八百萬元不等，多次公器私用帶親友搭機出遊，使公司損失三億六三二七萬餘元。

二○一四至二○一八年間，王貴鋒另以台中銀保經名義，向周男租用北市中山區一處豪宅，一樓做為招待所，二樓由周男讓王貴鋒無償使用，三樓產權為王另間公司持有；王貴鋒涉公報私帳，耗資逾四千萬裝潢三層樓，購買酒水服務，使公司損失六一四○萬餘元。

王貴鋒另高額贊助周男開設的行銷公司，每年金額從四千五百萬到上億元，歷年來使台中銀保經損失三億六七八○萬餘元；合計共使台中銀、台中銀保經蒙受損失高達十億一一三萬餘元。

同遭聲押的周哲男有「超跑大亨」、「超跑達人」稱號，經營的極速超跑集團，包括車界唯一超跑保險代理人鴻圖保代、極緻租賃及極速超跑車隊。國寶集團總裁朱國榮涉炒股及內線交易案去年棄保潛逃，就是周男開車載朱至港口偷渡，周事後再自首。

台中銀設有常務董事，連同董事長在內共有三席；據悉，昨天基於董事長目前無法行使職權，台中銀在另兩位常務董事相互推舉後，由常董廖學縣暫代董事長職務。

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