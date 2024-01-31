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農曆年前追欠款 執行署台中分署追458萬封27筆土地

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

行政執行署台中分署在農曆年前執行「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件」，截至今日為止執行236案，義務人清償金額達458萬元，另外查封土地27筆、建物14筆，其中有義務人看到近日台中分署為強制執行罰金，查封千萬農地的新聞，因擔心分署的扣薪命令會影響工作，趕緊籌措部分罰款繳納。

行政執行署台中分署統計，截至今日為止，一共執行案件236案，其中完全清償有48案，清償金額為253萬元，部分清償有188案，清償金額為205萬元；另外，查封土地27筆、建物14筆、其他動產或權利（股票）530筆、限制住居3人次、現場執行次數70次。

台中分署表示，「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件」專案從本月15日起至31日止，為期半個月，近日因媒體陸續將義務人不繳罰款，千萬農地遭查封，抑或是名下保單被查扣的案件曝光，不少案件義務人看到新聞後，擔心影響工作，主動出面向台中分署提出清償計畫，甚至是繳納部分欠款。

台中市陳姓男子在2019年12月間，因酒駕拒測，被開罰18萬元，加上其他闖紅燈、超速罰單，累積金額超過20.5萬元，陳因遲未繳納，2021年7月間被裁決處移送台中分署執行，截至去年底為止，陳仍有13萬元的欠款未繳。

台中分署近日查封拒繳欠款義務人財產的新聞陸續曝光後，陳擔心去年底才找到的工作，會因台中分署向新公司核發扣薪命令後，工作不保，已在近日籌措7.5萬元，繳納給台中分署，另外未清償的5.8萬元，陳也向台中分署承諾，會在農曆過年後繳納，台中分署人員得知陳男狀況後，同意以寬緩方式處理，不會貿然核發扣薪命令。

台中市陳姓男子擔心行政執行署台中分署核發扣薪命令，導致新工作不保，近日已到分署償還部分欠款。圖／行政執行署台中分署提供
台中市陳姓男子擔心行政執行署台中分署核發扣薪命令，導致新工作不保，近日已到分署償還部分欠款。圖／行政執行署台中分署提供

罰款 農地 農曆過年 台中市 罰單

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