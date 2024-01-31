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掏空10億爽買勞斯萊斯！台中商銀董座豪奢照曝光 豪車名表全遭調查局查扣
股票上市台中商業銀行董事長王貴鋒，涉在任內及擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾10億元供租購超跑、豪車、北市中山區豪宅招待所，甚至是私人飛機，作為私人豪奢生活使用。調查局北機站昨天依違反證交法等罪搜索約談王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿及極緻租賃業者周哲男到案，新北檢複訊後聲押禁見3人，相關豪奢照片也隨著曝光。
北機站查扣豪車勞斯萊斯Phantom2輛、超跑Aston Martin Zagato、Rapide 各1輛、賓士S600、 S500各1輛、BMW 7401輛、重機HARLEY-DAVIDSON2輛、紅酒162支、雪茄千支、名表 BREGURT及ROLEX、珠寶和50餘個金融帳戶。
檢調掌握，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行100%持股子公司台中銀保經公司前負責人，於台中銀保經負責人任內，公司董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購上述豪車、超跑等，作為私人日常生活使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使2公司蒙有共2億0884萬餘元損害。
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