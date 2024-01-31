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二審逆轉…屏縣議員潘連周當選無效 嘆「回歸農田養豬」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣第三選區議員潘連周是四任議員，2022年議員選舉被控涉賄選，檢方提當選無效之訴，遭屏東地院駁回，全案經上訴，二審高雄高分院今宣判當選無效確定。潘連周獲悉結果後無奈說，他要回歸農田養；潘連周遭解職後，將由落選頭黃建溢遞補。

潘連周是四屆議員，包括這次共兩次被法院判當選無效，潘連周也是屏東縣養豬協會、中華民國養豬協會理事長，一審屏東地院駁回當選無效，二審逆轉當選無效確定，潘連周今傍晚獲悉無奈說「回歸農田、養豬」。

無黨籍議員潘連周與國民黨籍議長周典論友好，周典論去年辦挺郭台銘造勢大會，潘連周擔任主持人。這次被判當選無效，潘連周嘆，他沒買票，也沒有直接、間接證據，只有臆測、經驗法則就認定他賄選。

屏東縣議員第三選區本屆共16人參選，選出10人，潘連周拿下該選區第二高票8082票，遭判決當選無效確定，將由落選頭民進黨籍黃建溢遞補。

屏東縣第二選區議員吳亮慶這屆也是二審逆轉判當選無效確定，改由第二選區落選頭張振亮遞補，潘連周是本屆第二個二審逆轉當選無效確定。

屏東縣議員潘連周涉賄選，二審高雄高分院逆轉判當選無效確定。圖／本報資料照
屏東縣議員潘連周涉賄選，二審高雄高分院逆轉判當選無效確定。圖／本報資料照

屏東縣 當選無效 議員 賄選

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