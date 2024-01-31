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涉詐助理費…嘉縣前議員與兒共詐63萬餘元 檢方依貪汙罪起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣前議員黃芳蘭被檢舉自2015年間起，與兒子張姓男子申報公費助理補助款嫌以少報多方式，詐領63萬餘元；嘉義地檢署依貪汙罪嫌起訴。

起訴書表示，62歲黃芳蘭於2014年至2022年期間，擔任嘉義縣議會第18屆、19屆議員，其子張男自2014年起擔任服務處助理。

3年前嘉義地檢署接獲檢舉，黃芳蘭母子涉嫌向縣議會詐領助理費；2021年10月間嘉義市調查站調查前往民雄鄉住家等處搜索，查扣另名助理張男的帳戶存摺、印章等證物並被列為證人。

證人張男為黃芳蘭丈夫與原配妻子的孫子，自2015年5月起擔任黃芳蘭的議員公費助理，每月薪資為2萬5000元，帳戶、印章原由黃芳蘭丈夫保管，其丈夫於2017年過世後，改由兒子張男保管帳戶、印章。

證人張男於2017年2月起，每月薪資調整為4萬元，經黃芳蘭在助理聘書等文件上簽名後，送交嘉義縣議會申請公費助理補助款等。

檢方調查，張男將低於領得公費助理補助款的薪資，以轉帳等方式，存入證人張男的帳戶，其餘款項則以支付黃芳蘭、張男家族花銷、公司貸款本息等私人用途，計詐取補助款63萬620元。

檢方偵查終結，黃芳蘭及兒子張男已涉及貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌，則依法提起公訴。

嘉義縣前議員黃芳蘭與兒子涉嫌詐領助理費，被嘉義地檢署依貪汙罪嫌起訴。圖／本報資料照片
嘉義縣前議員黃芳蘭與兒子涉嫌詐領助理費，被嘉義地檢署依貪汙罪嫌起訴。圖／本報資料照片

嘉義 薪資 印章 議員 貪汙

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