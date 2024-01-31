獨／272天未葬原因曝！五億高中生生母每月花3萬「冰存遺體」找真相

台中市身價五億元的賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶涉殺人罪部分，由台中高分檢發回台中地檢署續查，目前仍在偵查中，尚未偵結，賴生自案發後，遺體即冰存在台中殯儀館，迄今已達272天，賴母委任律師許哲維表示，此案檢方在解剖完遺體後，就已將遺體發還，不過因賴母擔心遺體後續有調查必要，因此自費每月3萬元，將賴生冰存在台中殯儀館內，迄今花費約24萬元。

賴母委任律師許哲維說，賴生墜樓案，夏姓配偶涉殺人罪部分，雖然獲檢方不起訴處分，但後來已由台中高分檢發回續查，目前案件仍由台中地檢署偵查中，而賴生在去年5月4日案發後，即冰存在台中殯儀館內，經檢察官與法醫解剖相驗後，遺體認已充分調查證據，無保存必要，已發還給家屬。

許哲維說，不過因賴母擔心後續此案還有調查必要，所以堅持每月自費3萬元，將遺體冰存在台中殯儀館，此為家屬的意思，非檢察官為辦案所下的指示。

台中賴姓高中生墜樓案，繼去年8月首度開庭後，事隔5個月後，台中地院在本月14日，傳偽造文書的夏姓配偶出庭，勘驗夏在案發前，分別在咖啡店、超商、戶政所尋找結婚證人的影片，夏強調，檢方起訴事證「與事實不服」，否認假結婚，法官昨一共勘驗23段影片，影片記錄夏一共探詢9位民眾擔任結婚證人意願，賴生都處旁觀角色，法官勘驗後諭知擇期訊問此案證人。

18歲賴姓高中生在去年5月4日墜樓身亡，因生前擁有其祖父贈與大筆土地，市價外傳逾5億元，但當天賴才與27歲夏姓配偶登記結婚，賴母找民代開記者會，質疑夏謀財害命，夏被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，夏涉殺人未遂罪，檢方處分不起訴後，由台中高分檢發回續查，仍在偵查中。

賴姓高中生在去年5月初墜樓，賴母迄今將兒子冰存在台中殯儀館內，已達272天。(本報資料片)