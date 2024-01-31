影／與4樂天女孩同列被告！ 前領隊浦韋青50萬交保不發一語

中華職棒樂天桃猿隊球團告發前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱安排球團旗下專屬啦啦隊「樂天女孩」私接商演活動牟利，導致公司損失逾百餘萬元，桃園地檢署承辦檢察官塗又臻複訊後，諭令浦以50萬元交保、陳則以串證之虞向法院聲押中；檢廉根據相關事證，認為除了浦、陳外，包括「樂天IU」在內4名樂天女孩同列背信罪被告，3經紀公司人員則列偽造文書罪被告。

浦韋青今天下午近3點，由友人帶著現金50萬元到桃園地檢署辦理具保手續，直等到台銀行員清點現鈔拖延近15分鐘，才步出地檢署，對於媒體詢問他在此案扮演的角色，或是自何時起暗槓公司活動營收、私接多少場商演、獲利多少金額等問題皆不願回應，低頭快速搭上計程車離去。

據悉，台灣樂天棒球隊公司去年間發現，樂天女孩的商演活動除了數十場活動價碼有「高收低報」外，甚至有多場未登列公司排定行程的活動照樣演出，公司內部清查發現，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱從中動手腳，涉嫌暗槓公司營收，由於部分活動是政府機關標案，懷疑有公務人員涉貪，去年10月底分別向桃園地方檢察署及法務部廉政署告發。

檢廉調查後，初步排除有公務員涉案，昨天發動搜索，兵分多路前往浦韋青、陳元凱住處、辦公處所，冠誠、昱巧、安東尼等3家經紀公司人員住處及公司共12處，同時以犯罪嫌疑人的身分通知浦韋青、陳元凱、樂天女孩成員「樂天IU」孟潔（林孟潔）、「回眸女神」林恩菲（李庭瑀）、「虎牙女神」陳依（陳奕如）、人氣成員林穎樂（林俞廷）等9人複訊後同列被告。