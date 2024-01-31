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士檢大動作調查 蕭景田涉行賄案追加起訴16人…13人是現任里長

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田，為求台北市議員林杏兒當選，涉行賄買票，士林地檢署大動作調查士林、北投區里長提名名單中30多位候選人，首波已起訴蕭景田、曾繁川及9名里長候選人，此第二波依「有投票權人收受賄賂罪」追加起訴16名里長候選人，其中13人為現任里長。

此案士檢首波起訴前中常委蕭景田、台北市第一選區黨部執行長，及9名里長候選人共11人，此次第二波追加起訴共16人，共計起訴25名里長候選人。

追加起訴16人名單：北投區部分，永欣里長潘萬生、吉利里長劉序剛、稻香里長候選人張義博（未當選）、泉源里長陳志成、永明里長何麗玲、榮華里長何漢清、湖山里長李秋霞、振華里長郭崇儀、中和里長黃景煌、秀山里長陳壽彭、清江里長李炳廉；士林區部分，福德里長候選人楊錦宗（未當選）、天和里長候選人莊福來（未當選）、東山里長陳文賢、三玉里長羅志傑、蘭雅里長萬天榮。

士檢調查，蕭景田、曾繁川認為林杏兒選情不佳，有落選之餘，為求其當選，涉嫌在2022年11月21日至23日間，由曾繁川規劃走訪名單，再透過林的競選總部李姓志工，徵得林的郭姓前夫同意，駕駛公司車搭載蕭景田、曾繁川走訪里長候選人。

士檢起訴，蕭、曾分別對里長候選人們稱「林杏兒的選情告急，信封內的錢是一點意思，希望幫忙支持」隨即交付1至2萬元現金，和林的選舉文宣等物，要求里長候選人們投票給林杏兒，共有潘姓等16名里長候選人收受賄賂。

里長候選人們幾乎坦承收受現金，但否認收賄，認為這些錢黨部補助競選的經費。他們供稱，平常跟蕭景田、林杏兒等人不熟，確實收受6千元、1萬元，但這些錢是黨部補助選里長費用、訂製文宣，協助國民黨輔選等；還有里長供稱，雖然蕭景田雖未開口要求支持林杏兒，但有默契請求支持國民黨籍候選人，更有里長收下1萬元後，一直放在辦公室抽屜不敢動用。

士檢檢察官認定，潘萬生等16名里長候選人，涉犯刑法第143條「有投票權人收受賄賂罪嫌」依法起訴，若審理中坦承犯行，能有悔悟則建請給予緩刑。另，8名里長候選人，雖然在蕭、曾提供的士林北投區里長名單內，但無證據證實遭拜訪，依罪疑唯輕原則，給予不起訴處分。

前國民黨中常委蕭景田（左）記者林俊良／攝影
前國民黨中常委蕭景田（左）記者林俊良／攝影

蕭景田 林杏兒 投票 國民黨 收賄

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