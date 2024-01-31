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歲末年終防制酒駕 警醫協攜手宣示全面打擊

中央社／ 台北31日電

農曆年節將至，為積極防制酒駕，警政署今天攜手台灣酒駕防制社會關懷協會等多個單位，共同宣示全面打擊酒駕，且統計近9年酒駕交通事故減逾5成，顯見成效，呼籲全民共同響應。圖／警方提供
農曆年節將至，為積極防制酒駕，警政署今天攜手台灣酒駕防制社會關懷協會等多個單位，共同宣示全面打擊酒駕，且統計近9年酒駕交通事故減逾5成，顯見成效，呼籲全民共同響應。圖／警方提供

農曆年節將至，為積極防制酒駕，警政署今天攜手台灣酒駕防制社會關懷協會等多個單位，共同宣示全面打擊酒駕，且統計近9年酒駕交通事故減逾5成，顯見成效，呼籲全民共同響應。

內政部警政署、酒駕防制社會關懷協會下午共同舉辦「打擊酒駕 平安回家-警、醫共同防制酒駕」年度宣導記者會，包括警政署長黃明昭、酒駕防制社會關懷協會理事長許以霖，以及衛福部、交通部、法務部和多家醫院代表都共襄盛舉。

現場活動首先播放酒駕防制成果宣導影片，許多酒駕車禍狀況和警方取締實例都歷歷在目。

黃明昭隨後致詞表示，公協部門共同防制酒駕，這場記者會別具意義，並指酒駕猶如馬路上的不定時炸彈，現在正值歲末年初尾牙活動正多時期，透過各界攜手展現遏止酒駕決心，警方嚴格取締也刻不容緩。

他指出，根據警政署統計資料顯示，去年酒駕共舉發5萬9854件、酒駕移送法辦3萬3439件、酒駕查扣車輛牌照為2萬7107件，針對酒駕處罰同車乘客也舉發3176件，為全國警察強力執法成果。

另外，統計去年1至10月酒駕交通事故6675件、造成217人死亡、8457人受傷，與103年（交通部首度開始公布道安數據）相比，交通事故減少7147件（-51.71%）、死亡人數減少317人（-59.36%）、受傷人數減少9106人（-51.84%），可見防制酒駕已有顯著成效。

衛福部心理健康司長陳亮妤也說，近10年防制酒駕有成，但這些殞落生命1個都不應該發生，衛福部未來將克盡本分協助防治酒駕，並積極大力推動酒癮治療。

隨後，許以霖表示，自己就讀大學時就曾被酒駕者撞過，躺了1個暑假後幸無大礙，但許多受害者卻因此留下不可磨滅的傷害，希望透過跨部會合作、3箭齊發，用力抓、找出累犯和向下扎根，以減少酒駕悲劇發生。

為肯定員警執勤辛勞並鼓舞士氣，黃明昭會中也特別表揚去年防制酒駕工作督導考核績優單位，並頒發獎勵金予以鼓勵，活動最後也手持標語齊呼「打擊酒駕、全面啟動、拒絕酒駕、平安回家」，呼籲全民響應拒絕酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

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