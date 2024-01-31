知名男星加好友…網路詐騙誆42歲女 急借250萬遭行員識破

42歲的陳姓女子日前被1名頭像及名字為知名男星肖戰的帳號加為LINE好友，雙方相談熱絡，聊了約2周，對方就向陳女借錢250萬，陷入愛情漩渦的陳女立即前往匯款，行員緊急請警方前來勸阻，才保住已婚陳女的積蓄。

陳女先前突然被假冒的知名男星「肖戰」加為LINE好友，還說身為明星不自由，常常感到寂寞，2人相談甚歡進而交往，女隨著詐團甜言蜜語的話術陷入愛情陷阱，見時機成熟，假「肖戰」便以家中臨時緊急為由，向她借款250萬元，陳女便急急忙忙衝到銀行匯款。

不過行員驚覺有異，緊急通知警方到場，行員表示，陳女日前才至鄰近的其他銀行請求匯款遭拒絕，行員依其專業判斷很大機率應是遭到詐騙，員警到場後向陳女解釋，真正的「肖戰」是知名演藝人員，依常理判斷收入相當可觀，怎麼可能會急缺250萬元這點小錢，然而陳女過程中一直不願相信遭騙，但經過員警苦口婆心的積極勸導，才終於意識到遭到感情詐騙，感謝警方的協助才沒有讓荷包大失血。

中壢警分局表示，民眾對於來路不明的資訊應保持「零信任」，如遇到疑似詐騙情形，可下載警政服務APP，利用「反詐騙諮詢服務」功能，24小時全天候都能向165諮詢，即時取得協助。更強調反詐五不原則，「不接」受陌生好友邀請、「不聽」網友指示匯款、「不點」不明連結、「不傳」存摺、提款卡及密碼、「不信」短期獲利及零風險投資，遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線諮詢或110報警。