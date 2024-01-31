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29歲女為賺外快租處開地下麻將賭場 北市警突襲搜索逮5人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

王姓女子去年在台北市中山區龍江路一處民宅4樓暗設地下麻將賭場，找來李姓友人合作、上網貼文糾客行賭，警方年底獲悉後著手蒐證，前天晚上持票搜索，帶回王女等5人分別送辦、裁罰。

警方調查，29歲王女原本租住龍江路巷弄內民宅4樓，為賺外快，去年找來友人李姓女子擔任工作人員，上網貼文吸引賭客，在租處經營起地下麻將賭場

轄區警方去年底接獲情資後著手調查，前天傍晚6時許見時機成熟，持票搜索，當場查獲王女、李女，及賭客李男、羅男、陳男，查扣麻將1副、抽頭金2400元、賭資5500元、籌碼9800元、未使用的籌碼1萬1000元、賭場預備金7000元等證物。

據悉王女等人見員警上門查緝，自知法網難逃，全部坦承行賭；警方表示，全案警詢後依賭博罪將王女、李女移送台北地檢署偵辦，賭客部分依社會秩序維護法裁罰。

警方查獲王女、李女，及賭客李男、羅男、陳男，查扣麻將1副、抽頭金2400元、賭資5500元、籌碼9800元、未使用的籌碼1萬1000元、賭場預備金7000元等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲王女、李女，及賭客李男、羅男、陳男，查扣麻將1副、抽頭金2400元、賭資5500元、籌碼9800元、未使用的籌碼1萬1000元、賭場預備金7000元等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲王女、李女，及賭客李男、羅男、陳男，查扣麻將1副、抽頭金2400元、賭資5500元、籌碼9800元、未使用的籌碼1萬1000元、賭場預備金7000元等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲王女、李女，及賭客李男、羅男、陳男，查扣麻將1副、抽頭金2400元、賭資5500元、籌碼9800元、未使用的籌碼1萬1000元、賭場預備金7000元等證物。記者李隆揆／翻攝

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