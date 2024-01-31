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女兒玩平板抓包爸爸出軌 高雄長照負責人外遇女員工賠妻30萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓長照機構負責人出軌張姓女子，兩人親密照片全被李男上傳至雲端，前年李男女兒把玩平板電腦時，因李的手機相簿同步備分到平板電腦，李男、張女的合照意外被女兒發現，氣得李妻對李男求償50萬元，法院最後判李男應賠妻子30萬元。

判決指出，李男和妻子結婚16年，婚後一起經營長照機構，後來夫妻感情生變，李男變得晚回家，李妻也退出長照機構不再介入經營。

前年間，李男贈送平板電腦給女兒使用，因手機雲端相簿正好與平板同步，女兒點開相簿後，發現有多張李男跟不認識女子的親密照片。

女兒看到照片後拿著平板向母親告狀，李妻一看，馬上該名女子是長照機構的張姓女職員，氣得她向李男提告求償50萬元。

高雄地院審理時，李男辯稱，照片是李妻盜用他的帳號密碼取得，不能作為證據，且照片中的女子是他大學時期的舊女友，跟張女無關。

但法官認為，手機和平板有可能因設定問題自動備份到其他裝置，因此認定照片具有證據能力。

經檢視照片，發現照片中和李男出遊的女子和張女外貌相符，雖然照片女主角沒有用正臉面對鏡頭，但髮型、臉部輪廓及身形體態與張女相似，拍照時間是在結婚之後，不採信李男說詞，判他應賠妻子30萬元，可上訴。

高雄李姓男子出軌張姓女子，因手機同步備份到平板電腦相簿，兩人不倫戀意外被李男女兒抓包。（取自ingimage）
高雄李姓男子出軌張姓女子，因手機同步備份到平板電腦相簿，兩人不倫戀意外被李男女兒抓包。（取自ingimage）

長照 提告 出軌

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