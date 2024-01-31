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入監服刑罰單還是要繳… 台南分署酒駕專案873萬入庫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

53歲吳姓男子2021年9月間騎乘慢車經台南仁德區太子路與長興五街口，經警攔查後拒絕酒測，遭警方裁處罰鍰2400元未繳納，執行人員得知他因案在監執行，扣押他在監所的保證金後清償。行政執行署台南分署統計，去年10月起至昨天止，3個多月來已徵起酒駕案件金額達873萬多元。

另56歲謝姓男子2021年10月間騎乘慢車行經新營區建業路，經員警攔查後酒測超標，遭新營警分局裁處罰鍰800元外，欠繳違反強制汽車責任保險法罰鍰1筆3800元，逾期未繳納，經移送台南分署強制執行。執行人員收案後立即核發傳繳通知書，謝男收到後即自行繳清罰單。

台南分署指出，行政執行署通令，自1月15日起啟動第4波酒駕案件專案執行；經統計已受理酒駕案件中，自去年10月起至昨天為止，已徵起金額為873萬2586元。

台南分署表示，為確保用路人的生命安全與杜絕酒駕歪風，分署對於酒毒駕、拒絕酒測等罰鍰案件仍將持續強力執行，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南分署統計已受理酒駕案件中，自去年10月起至昨天止，已徵起金額為873萬2586元。圖／本報資料照
台南分署統計已受理酒駕案件中，自去年10月起至昨天止，已徵起金額為873萬2586元。圖／本報資料照

台南 酒駕 酒測

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