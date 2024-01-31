獨／阿妹、城市少女、孫耀威這些歌...王治平遭前妻提告 逆轉無罪

王治平遭前妻范中芬自訴行使偽造私文書罪，一審判他3月徒刑，得易科罰金，但台灣高等法院認為罪證不足，今改判王無罪。圖／聯合報系資料照

歌手陶喆遭作曲家范中芬控違反著作權法，陶喆回稱獲得范的前夫王治平授權才改編，前年獲台北地檢署不起訴。范女這才發現王多次偽造她簽名將她的詞授權，還在2008年偽簽「音樂著作著作財產權管理契約」，並填上自己的戶頭，她自訴行使偽造私文書罪，新北地方法院判王3月徒刑。王上訴，台灣高等法院今改判無罪。

范中芬與王治平2002年離婚，王治平被控明知未得范女的授權，卻在2008年6月在「音樂著作著作財產權管理契約」上偽造范中芬簽名，並在下方填上自己的居所、身分證字號、電話，再以管理契約向中華音樂著作權協會申請會員。

范中芬出庭時作證，她移民美國，只有唱片的案子才會返台。她婚後雖與王治平合作，但從未授權王替她在台灣簽約。2017年起她在網路上發現寫的詞遭人使用，搜尋發現中華著作權協會網站上有22首寫她名字的作品，她想申請會員，卻被告知已是會員，從對方提供的資料才發現王治平寫了一只授權書，但授權書上簽名不是她、印章也不是她平時使用的。

范女曾對其他人提起侵權訴訟，卻發現有些人稱有與王治平簽約並獲得她的授權，但王都沒交代，她才會在其他案件不起訴後，向王治平提起自訴。

王治平辯稱「沒有印象」，還稱會簽是因為「秉持著為了當事人好的心情」，並說以他的為人，做這件事情一定會跟范中芬講，版稅唱片公司也有匯入她戶頭。

新北院發現申請加入中華音樂著作權仲介協會的申請書上，約定收取權利金的戶頭為王治平的銀行帳戶，加上兩人已在2002年離婚，王簽下管理契約的時間是在2008年，離婚後兩人亦未同居，認為難以想像范女在未經前夫事前告知的情況下，還會授權給王代簽、將權利金匯到他帳戶，依法判刑，得易科罰金。范中芬也針對王治平假借她的名字偽簽或是盜蓋合約多次提告，一審以案件時效已完成，諭知免訴。

王不服一審判決，上訴高院。高院審理後發現王與范中芬在婚姻期間、離婚後，多次以口頭方式「相互授權予對方」，以處理唱片合約、租屋、戶籍等事，依范女在另案偵訊時的供詞，可知她並不爭執確有委託王治平代理她簽署中華音樂著作權協會相關文件。

范中芬於2021年10月15日偵訊時表示「金斯頓的夢想（原唱L.A.Boyz）」歌詞是由她前夫於1994年向她邀稿，夫妻一向是王將曲給她，她寫完歌詞即交給王，對外的事情王都沒有跟她說。她說，與王在美國、台灣都有辦理離婚手續，跟他們熟識的人都知道，但媒體沒有報導，離婚後，雙方情誼還在，並無交惡，前夫負責在台灣賺錢，她在美國照顧家庭。

高院認為在范中芬有高度可能明示或默示而委託授權王治平的情況下，難以認定王因應著作權法修法，於2008年6月11日代理范女簽署新版管理契約時，有偽造私文書的犯意。

因自訴代理人所提出的直接證據、間接證據，無法證明讓人確信而無懷疑的程度，依據「無罪推定」、「罪證有疑，利於被告」法則，高院認為新北地院認定事實錯誤，因此撤銷原判決，改判王無罪。