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台南貪官陳凱凌被控226萬來源不明 二審法官判無罪：多筆收入漏算

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審被判8年，陳凱凌及檢方均不服上訴二審，今改判6年5月，台南高分院說，檢察官漏算他多筆收入總額882萬多元，遠遠超過檢察官所認為無法說明來源226萬多元，被訴財產來源不明罪部分改判無罪。

台南高分院指出，陳凱凌自2020年5月至2021年2月間，假借職務上機會故意犯詐欺得罪部分，讓廠商為他買單酒店飲宴、性招待，而獲得不正利益共18萬多元，原審量處2年6月，並無過輕，他在檢察官同意下，在審理終結前繳交犯罪所得，此部分犯後態度較一審佳，因此調降2月，改判2年4月，褫奪公權3年。

台南高分院表示，陳凱凌被訴2020年1月就任經發局局長至2022年12月遭羈押為止，財產來源不明226萬多元部分，檢察官漏算他多筆收入包括他這3年的薪資收入高達587萬多元，扣除將提款卡交給妻兒自行提領使用的生活費合計412萬後，至少還有175萬多元。

此外，還有他早年投保的新光人壽儲蓄險到期303萬多元、投資的黃金存摺陸續處分共得款93萬多元、父親匯款200萬元資助他購買房產、前妻匯款100萬元資助他購買房產與投保防疫險確診10萬多元。

台南高分院認為，陳凱凌多筆收入總額高達882萬多元，遠遠超過檢察官所認為無法說明來源的226萬多元，被訴公務員財產來源不明罪原審處2年，褫奪公權2年部分，撤銷改判無罪。

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台南市經發局前局長陳凱凌涉貪並接受性招待案，一審被判8年，他與檢方均不均上訴二審，今天改判6年5月，褫奪公權5年。圖／本報資料照
台南市經發局前局長陳凱凌涉貪並接受性招待案，一審被判8年，他與檢方均不均上訴二審，今天改判6年5月，褫奪公權5年。圖／本報資料照

陳凱凌 台南 檢察官 收賄 詐欺

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