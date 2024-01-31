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新北市議員高敏慧偽造文書、詐領助理費10年 判刑結果出爐

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

民進黨籍新北市議員高敏慧因涉嫌利用人頭詐領公費助理補助，遭檢方依貪汙治罪條例起訴，新北地院審理後，改依使偽造文書使公務員登載不實罪，判處高2年6月徒刑，1名黃姓人頭助理1年2月徒刑，另名黃姓助理則無罪。

高敏慧是新北市3屆議員，新北市未升格直轄市前，也曾擔任台北縣議會第14屆到第16屆議員，並在縣議會時期擔任過民進黨團的幹事長，為實力雄厚的資深議員。後來因20年前爆發的台北縣議員配合款預算回扣案，高敏慧因有罪定讞，已於2022年11月發監服刑。

檢方起訴指出，新北市議會設有議員公費助理補助，實報實銷，一名議員一個月最多可請領24萬元。高敏慧這10年來陸續利用謝姓、許姓等5名男女請領補助，等錢核撥到人頭助理的帳戶後，全數又轉匯到她或其他家人的帳戶，做為私人繳交房貸、車貸的款項。

先前檢方認定，高敏慧除涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，也涉及刑法的使公務員登載不實罪和洗錢防制法的洗錢罪，2名協助詐領的助理為共犯，將3人一併起訴。

前新北市議員高敏慧因詐領費遭新北地院判刑2年6月。 圖／聯合報系資料照片
前新北市議員高敏慧因詐領費遭新北地院判刑2年6月。 圖／聯合報系資料照片

議員 公務員 民進黨 偽造文書 貪汙

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