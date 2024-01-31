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婚後半年偷偷典當變現 離婚後妻要不回名下機車怒提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄呂姓女子缺錢私自將曾姓同性妻子的機車過戶給林姓男子，再由林男將機車拿去當舖典當借錢，事後呂、林兩人再平分借款，曾女和呂女離婚後要求呂女歸還機車遭拒，才知道機車早被過戶，高雄地檢署偵結，今依偽造文書罪嫌起訴呂女。

檢方調查，呂女、曾女2020年2月結婚，呂女因沒有代步工具，曾女便將自己的機車借給呂女使用，但呂女因缺錢花用，兩人結婚後不久，就暗自將機車過戶給林姓男子，再由林向當鋪借款，借出款項則有兩人朋分。

前年9月，兩人協議離婚，曾女要求呂女歸還機車都被拒絕，跑去監理站查詢，才知道機車早被呂女過戶，氣得報警提告

檢警偵辦時，呂女否認私下過戶機車，還稱燃料稅單都有記載車主是林男，曾女早在兩人離婚前，就已知道機車被過戶。

但檢方傳訊林男作證，林供稱是呂女提議拿機車去典當，才把機車過戶到他名下。檢方綜合事證，認定呂女為取得曾女同意，就將機車過戶，今偵結起訴呂女，至於林男，因罪證不足，不起訴處分。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

離婚 結婚 偽造文書 車主 提告

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