無照拒酒測交通違規 屏東分署扣押禁伐補償金追回罰單

屏東縣一名中年男子6年前在屏東市瑞光社區附近無照騎車又拒絕酒測，監理站對他開立拒測罰單9萬元，義務人繳納部分款項後未再續繳，該筆酒駕罰單連同其他交通違規案件共有6萬餘元的欠款，這名男子都未理會，屏東分署最後扣押這名男子禁伐補償金，追回罰單。

屏東分署調查，這名男子名下有6筆位在霧台鄉的土地，面積合計逾3甲，單以公告現值計算金額也高達200多萬元，執行人員參照內政部國土測繪中心資料，研判這些土地皆為山坡地，且可能無路可達，於法拍市場上較不易拍定，但推測有相關補助款可請領。

屏東分署遂先發函鄉公所扣押義務人的造林補助金及禁伐補助金等債權。日前鄉公所回報有足額扣押到義務人的禁伐補償金，分署核發收取命令，終於為國庫追回6年前酒駕罰單。

屏東分署指出，執行酒駕專案迄今為國庫追回2089萬元罰單，有562人酒駕義務人繳清或繳納部分款項，分署持續貫徹酒駕案件強力執行。分署呼籲春節將屆，親友餐敘團聚暢飲機會頻繁，如有飲酒可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重自己與他人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康