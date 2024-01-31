陸軍269旅前上尉侵占400餘萬離退金涉貪 法院判決出爐
陸軍機械化步兵第269旅於2021年間，爆發前旅部人事科林姓上尉人事官涉嫌利用承辦業務之便，侵占不適服志願士兵追繳賠償金及超收溢繳款項496萬餘元依貪汙罪起訴，桃園地院昨午審結宣判，將林依現役軍人犯侵占公有財物罪判處徒刑2年6月，褫奪公權2年，犯罪所得496萬7109元，由已繳交的514萬1519元為沒收。可上訴。
判決事實指出，林姓男子自2019年11月16日至2021年10月15日任職於中華民國陸軍機械化步兵269旅，擔任旅部人事科上尉人事官，負責士官兵人事業務，為具有法定職務權限的公務員，負責志願役士兵不適服現役賠償業務，須代國防部對未服滿最低年限提前退伍的志願役官兵要求賠償。
269旅自2019年起，為減免追繳不適服志願士兵賠償金的程序負擔，作業流程為人事官自行計算應賠償金額後，預先向賠償義務人收取賠償金，並將賠償金交至269旅主計科保管，並由人事官製作內部簽呈會辦主計科及送交主管核批，主管核可後由主計科收受該筆賠償金。另為免預收不足造成後續仍須求償，人事官大多超估賠償金額，待核定後，再將溢收款項退還賠償義務人。
詎料，林某任職269旅人事官期間，陸續向簡姓等70名不適服志願士兵追繳賠償金約483萬3723元後，未繳交予國庫，且超收的13萬3385元部分也未返還吳姓等人所溢繳款項，均侵占入己，總計侵占公有財產金額496萬7108元；後因林某於2021年10月16日調職業務交接，經269旅清查不適服士兵賠償金未繳納情形，經桃檢指揮法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。
法院開庭時，林某於偵查中自白此案犯行，並自動繳交全部所得財物，依貪污罪相關規定減輕其刑。法官衡酌林某侵占金額雖鉅，但被告並無將這筆款項挪為他用，且繳回全部款項，對於公務員應廉潔自持的社會期待所生衝擊及損害應屬輕微，其侵占動機是因母親眼疾需開刀醫藥費，尚屬可憫，就侵占公有財物罪依法酌減其刑。
法官審酌，被告林某行為時身為現役軍人及公務員，應恪遵職守，廉潔自持，竟漠視法律而犯罪，所為有害國軍形象及公務廉潔，行為實有不該，念及犯後坦承犯行態度良好，已全數繳還犯罪所得，考量林某案發時為上尉人事官，現已退伍從事油漆師工程，有名10個月大未成年子女及父母需扶養，無前科紀錄等情，量處主文之刑。
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