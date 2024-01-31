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明揚漠視工安 6高層遭訴求重刑

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導

高爾夫球大廠明揚國際科技公司屏東廠去年大火，檢方痛批漠視工安導致重大事故，起訴六人求處重刑。本報資料照片
高爾夫球大廠明揚國際科技公司屏東廠去年大火，檢方痛批漠視工安導致重大事故，起訴六人求處重刑。本報資料照片
知名高爾夫球大廠明揚國際科技公司屏東廠去年九月廿二日大火，釀十死百餘人傷，屏東地檢署依過失致死、公共危險罪等罪，起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠等六名幹部及明揚公司。檢方昨公布調查內容，批劉、呂漠視工安數據，只求生產，六人犯後飾詞狡辯、推諉卸責，分別求處本刑最高刑度五年至四年八月不等徒刑。

全案歷時四個多月調查，屏東地檢署檢察長陳盈錦昨主持記者會時說哀矜勿喜，向大眾報告案情，盼讓逝者安息、生者放心。

檢方調查，明揚二○一九年間即未依規定製作危害性化學品清單，且未在部分裝有危害性化學品容器標示成分、警告訊息及防範措施，被經濟部產業園區管理局高屏分局查出缺失。劉安晧擔任董事長時，二○二○年第三次董事會議，修訂符合標準生產循環相關作業流程。

但公司並未遵守，明揚陳姓工安管理師兩次提出警示，二○二一年三月廿五日以電子郵件向工安課長王志成告知，公司內化學品法定管制量及實際存放情形超過規定，要訂消防計畫，跟消防機構申報；當時化學品儲存量超過卅八倍，王卻指示以法定儲存量百分之九十申報，先符合申報日期要求，心態藐視及規避法規，對工安極大輕忽。

檢方起訴六人案由、刑度 製表／劉星君 圖／聯合報提供
檢方起訴六人案由、刑度 製表／劉星君 圖／聯合報提供

二○二一年八月廿六日陳姓工安管理師傳送化學品安全資料表、化學倉擺放物品明細表附件檔案給王志成，郵件中表示，C40-P為有機過氧化物Ｄ型危險物質，管制量為一百公斤，一般倉庫月使用量已達四五七公斤，已逾管制量四點五七倍，仍未獲重視。

檢方還查出，明揚向吉勝公司購買C40-P架橋劑，廠區儲放未貼有火焰警示貼紙；檢方去年十月到吉勝公司調查，原料都貼有火焰警示，標註具危險性，吉勝稱應明揚要求才未貼防火貼紙與簡單安全資料。

起訴指出，明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠、協理鄭紹庭，督核參與公司經營，號稱經營國際知名企業，卻文飾工安數據，製造公司治理卓越假象，長期疏忽行為，惡積不可掩，罪大不可解，事後狡辯，未見悔意，偵查中以分層負責一語置辯；雖曾一度坦承過失，之後卻不願面對現實，圖避刑責。製造處協理鄭紹庭屢巡視倉儲，卻不聞不問，僅在乎衝高產能，賺取厚利為職志，置安全於不顧。

工安課長王志成漠視廠區安全粉飾太平，對危險物品管制，漫不經心致生重大災害，當工安管理師警示儲存超量，猶圖虛報數據解決，而非減量及更換適當場所，如同坐在火藥堆上過日，終至一發不可收拾，事後還稱不知儲放物品危險性；生管課副課長阮世昌對工安管理師警示從未警覺，終成貽害。

倉管組長林靄宏任由大量危險物品儲放不良場所，對工安管理師警告毫不在意；又因公司產能滯銷，危險儲放時間較先前長，存放量遠超過以往，增加危險性，仍終日渾渾噩噩，未知將有大禍，事後以糊塗不知為由，圖卸重責。起訴六人均求處從重量刑。

工安 屏東

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