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18人提告明揚 屏縣府：監督廠商負責

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

明揚國際科技公司屏東廠大火，六名重要幹部被起訴求重刑；消防員權益促進會表示，相關單位仍未提出未來如何加強公共安全檢討，政府改革方案仍未採納基層訴求；職業安全衛生法求處開罰最重僅卅萬元，對比明揚營收不成正比；另工廠管理輔導法針對未如實申報罰則輕，將爭取修法。

明揚大火中受傷左前臂截肢的盧姓消防隊員說，從沒想過會遇到這麼嚴重事件，如今左手手肘以下截肢，右大腿肌肉也未痊癒，還是無力感。

他說化學災害與一般火災類型不同，企業要有智慧消防安全編組，業者或廠區應先自主應對處理，且同步通知消防隊。「針對化學，我們不是專家」。希望政府日後針對廠區嚴格追查、管理，成立專責單位專責管理廠區。

明揚母公司明安集團副理劉彥良昨表示，明揚反省，加強公司對工安重要性，靜待且尊重司法。他說事故發生後成立五億信託基金，做為和解賠償專款專用；至一月廿九日，明揚進行五十四場次共一二九人次受災訪談，完成與罹難者家屬及受傷者和解八十九件；純財產損害和解一五一件、周邊鄰損和解四十六件；目前賠償總額達約二點四億，持續與尚未和解受災對象討論和解。

另明揚去年依法申請辦理大量解僱計畫，事發後選擇離職同仁，提供優於勞基法補償，留任同仁，停工期間安排教育訓練與復工相關準備事宜，為後續復工準備。

檢方說，死者家屬中有兩人提告，重傷部分三人提告，普通傷者十三人提告，包括六名消防員。

屏東縣長周春米說，縣府這幾個月檢討相關消防法規、規範，透過這次事件，公司、廠商要有誠實責任，縣府會負起監督查核責任。

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