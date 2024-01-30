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酒駕男欠18萬元不繳…桃園分署用這招 叔叔出面幫他繳了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市林姓男子去年騎機車酒駕遭罰9萬元拒繳，逾期移送法務部行政執行署桃園分署執行，清查發現，林男連同其他滯欠的房屋稅等，總共積欠18萬餘元，經桃園分署多次催繳未果，日前去函通知將查封他名下的房產，林的叔叔4天前捧著現金趕到桃園分署幫姪子繳清欠款，只希望經常進出監獄的林男能學好，別再讓長輩們擔心。

桃園分署表示，41歲林姓男子家住桃園區，去年5月間騎車外出時，遇警方攔查，經酒測值發現酒精濃度超過規定標準被罰9萬元，由於逾期未繳，遭桃園市交通裁決所移送桃園分署執行。

桃園分署調查，林男名下有繼承取得的土地及建物，執行官先通知林男自行繳納未果，於是在去年12月間前往林男的居住地登門催繳，不過林男仍不予理會，桃園分署遂於日前函請地政機關就林男名下的土地辦理查封登記。

林男的叔叔獲悉消息，本月26日帶著18萬餘元現金前往桃園分署幫姪子代為繳清欠款；林叔叔面露無奈地表示，林男雙親早逝，加上林男又不學好，時常進出監獄，常讓老人家擔心，現在也只有他能夠幫忙了，只希望林男切莫再犯，早日回歸正途。

桃園分署重申，對於酒駕相關案件，將持續強力執行、清查財產，民眾切莫抱持僥倖心態，規避繳納義務。如遭裁罰亦應盡速繳納，如無法一次完納，可申請分期繳納，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至累及家人而後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園林姓男子酒駕罰款和房屋稅金共18萬餘元拒繳，法務部行政執行署桃園分署去年底登門催繳未果，近日去函將查封他名下房產，林的叔叔得知，迅速幫他繳清罰款。圖／法務部行政執行署桃園分署提供
桃園林姓男子酒駕罰款和房屋稅金共18萬餘元拒繳，法務部行政執行署桃園分署去年底登門催繳未果，近日去函將查封他名下房產，林的叔叔得知，迅速幫他繳清罰款。圖／法務部行政執行署桃園分署提供

桃園 姪子 監獄 酒駕

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