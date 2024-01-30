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勾結詐團騙逾2億元！高雄警給「教戰守則」逃查緝 法官裁定羈押

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署破獲網路投資詐騙集團，查出高雄林園派出所陳姓員警涉嫌掩護弟弟從事詐騙，甚至以「教戰守則」教該集團規避檢警查緝，一年多來詐騙不法所得逾兩億元，陳警並從中抽成獲利達上千萬元，檢察官指揮逮捕陳姓員警及其弟弟等共八人漏夜偵訊，今晚以串證、逃亡、反覆實施為由聲押陳姓兄弟等四人，今晚法官裁定陳姓員警羈押，其餘三人交保。

雲林地檢署去年七月指揮追查一起網路以現金購買虛擬貨幣的投資詐騙案，在虎尾逮捕林姓車手並擴大追查，陸續逮捕二十多名集團成員，調查中發現集團主嫌之一的二十七歲陳姓男子，其哥哥是目前高雄林園派出所的陳姓警員，經比對事證陳警也涉案。

檢方指出，陳姓兄弟及劉姓、林姓男子共同從事詐騙，已分涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，今晚以串證、逃亡、反覆實施為由，向雲林地方法院聲請羈押，陳姓員警涉嫌重大且有反覆實施之虞，法官裁定羈押。

陳姓警員弟弟坦承犯行，連同劉姓和林姓兩嫌，裁定交保。

陳姓員警被戴手銙腳鐐帶進羈押庭，神情落寞。記者蔡維斌／攝影
陳姓員警被戴手銙腳鐐帶進羈押庭，神情落寞。記者蔡維斌／攝影
陳姓警員的弟弟被戴手銙腳鐐帶進羈押庭。記者蔡維斌／攝影
陳姓警員的弟弟被戴手銙腳鐐帶進羈押庭。記者蔡維斌／攝影

詐騙集團 雲林 網路 警察

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