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暗指持槍介選…網路發文涉誹謗王美惠 嘉市議員林煒軒助理遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年嘉義市立委大選前，市議員林煒軒的李姓助理涉嫌在網路發表「嘉義市信賴之友會江某某 持槍介入大選」文章，內容涉嫌貶損立委王美惠、市議員黃敏修、前議員江熙哲等人，王等人認為有加重誹謗、意圖影響選舉，委任律師提告。嘉義地檢署偵結，今將李男依妨害名譽罪嫌起訴。至於林煒軒及提供帳號吳男與轉發訊息劉男予不起訴處分。

檢方起訴書表示，去年9月20日晚，30歲李男基於加重誹謗犯意，利用手機連結網際網路，登入網路電子佈告欄批踢踢實業坊後，公開發表「嘉義市信賴之友會江熙哲 持槍介入大選」文章標題及內容，指摘王美惠為小三、江熙哲多次持槍恐嚇民進黨5名議員、介入議長選舉、犯下多起持槍暴力恐嚇，被地方法院判決褫奪公權、黃敏修準備5千萬元參選議長、黃敏修曾拿1千萬元給王美惠參選議員等不實情事，並附上圖片，將江熙哲雙手分持不明物品模糊化，暗指有持槍情事，加上「以槍枝威脅恐嚇」文字，供不特定人瀏覽，足以貶損王、江、黃名譽。

檢方起訴李男犯有加重誹謗罪嫌；因發文時間在總統、立委選舉登記之前，沒有涉犯選罷法。

檢警調查，李男是利用28歲吳男的帳號，經查吳男對於發布訊息內容並不知情。轉發訊息的62歲劉男也僅係轉發、分享文章，並沒有任何評論。因此2人不起訴處分。

因李男擔任林煒軒助理，林又曾是王美惠助理，王等人認為李男是受林指使，檢方偵訊時李男行使緘默權，不過他在警方詢問時供稱，文章內容是自己撰寫，張貼文章也沒有受他人指示。檢方調查，雖然李男是林的助理，但他否認受他人指使，扣案手機鑑識結果也沒有發現他受他人指使，因此，林煒軒不起訴處分。

檢方認為，文章是李男所撰寫及公開發表，沒有積極證據認定吳、劉、林等3人與李男有犯意的聯絡、行為的分擔，應認其等犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

市議員助理涉嫌在網路上誹謗立委王美惠，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴。圖／本報資料照片
市議員助理涉嫌在網路上誹謗立委王美惠，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴。圖／本報資料照片

議員 王美惠 林煒軒

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