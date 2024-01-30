台中男酒駕被罰19萬元…罰單拖3年不繳 因1物被扣全繳

台中市張姓男子在2020年間無照酒駕被罰19.2萬元，遲遲未繳罰款被移送強制執行，行政執行署台中分署發現，張無固定薪資，也無存款，名下車輛車齡已逾15年，殘值不達罰款金額，分署近日發現，張在前年間有投保壽險，去年底向保險公司核發執行名利後查扣，張男得知保單被扣後，十分緊張，近日委由家人到分署，將罰款繳清。

經查，台中市大雅區張姓男子（53歲）在2020年8月間，無照駕駛借來的轎車酒駕，被警方查獲後，吃上19.2萬元的罰單，張拒不繳納罰單，在前年6月間由裁決處移請行政執行署台中分署強制執行。

台中分署調查發現，張男無固定工作，無固定薪資可供執行，名下金融機構帳戶存款不到千元，使用的車輛已逾15年，殘值不高，只好通知張男到署說明財產狀況、提出清償計畫，但張男沒有理會。

台中分署執行人員在去年1月前往張男戶籍地現場查訪，但張男不在該處，執行人員留置通知書，請張至台中分署繳納欠費、報告財產，不過張男依舊未到署。

台中分署在近期發現，張男在前年9月間有投壽險，趕緊在去年10月間，核發執行命令，向保險公司扣押保單，隨後在今年1月18日書面通知張男的保單已被執行，告知張若不理會，將依法終止保單，以解約金清償酒駕罰款。

張男得知保單被查扣後要解約，趕緊請家人在24日前往台中分署，繳清罰款，以保住自己的壽險保單。

台中分署呼籲，民眾開車不喝酒、酒後不開車，政府機關對「酒（毒）駕行為零容忍」，義務人應主動從速繳納酒（毒）駕罰鍰，執行機關對此類案件一定強力執行，提醒義務人勿再心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康