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貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

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貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖4年前上網留言、發文，指前老闆「親口證實老闆有性病」、「你全家都嗑藥啦」、「社會養的危險份子」等語，被一狀告上法院，台北地方法院依加重誹謗罪判楊判拘役55日，可易科罰金，可上訴。

楊澤祖因和前老闆有嫌隙，分別於2020年6月、10月間上網貼文稱「自己承認自己老公有性病」、「親口證實老闆有性病」、「你全家都嗑藥啦」、「按摩店老闆有領身心障礙手冊」、「殺人都無罪」、「社會養的危險分子」、「連你自己老婆都爆料你有性病了！」

楊澤祖坦承有發文，但否認犯行，供稱他是因為前老闆的妻子曾在LINE上提及被傳染性病，且前老闆確實領有身心障礙手冊，新聞媒體也報導前老闆從事色情按摩、傳染性病、報價落差等，認為前老闆染有性病一事涉及公共利益，否認有加重誹謗犯意。

法院認為，楊澤祖發文的內容確實虛捏事實，足以毀損前老闆的名譽，至今未和對方達成和解或取得原諒，犯後態度不佳，前老闆請求法院從重量刑，審酌一切情狀，今依加重誹謗罪判楊判拘役55日，得易科罰金。

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楊澤祖（戴黑色口罩者）。圖／聯合報系資料照片
楊澤祖（戴黑色口罩者）。圖／聯合報系資料照片

老闆 按摩 楊實秋 議員

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