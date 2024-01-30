基隆市議員父子詐領助理費法院宣告緩刑 檢方不服上訴

基隆市議員張秉鈞詐領公費助理費，基隆地院判刑1年11月，褫奪公權4年，緩刑5年。基隆地檢署不服判決，提起上訴。聯合報資料照

基隆市現任議員張秉鈞和張父張錦煌擔任議員期間，分別詐領公費補助的助理費，因自白犯罪等理由減刑後，最低刑度仍3年6月。基隆地方法院法官以2人非屬惡性重大，再依刑法減刑到2年以下並獲宣告緩刑。檢方指法官既認被告行為不端、居心不良，就不符刑法「顯可憫恕」減刑條件，決定上訴。

基隆地檢署指出，法官在判決文中提及「張錦煌、張秉鈞擔任基隆市議員，動見觀瞻，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理之用意，竟不實申報公費助理致使公務員陷於錯誤而為不實登載，因而詐領助理費用」，行為均非可取。既是如此，2人行為怎麼會有特別「顯可憫恕」情形，所以不應適用刑法第59條規定再減刑，進而獲得宣告緩刑條件。

張錦煌原任基隆市議員，後來由張秉鈞接棒問政。檢方接獲線報，張家涉嫌詐領公費助理費，去年6月間逮捕張錦煌和妻子陳瓊茹、張秉鈞和吳姓、陳姓人頭助理，帶回偵辦，聲押張家3人獲法院裁准。

檢方查出張姓父子2009年到2022年間，分別詐領助理費962萬多元和119萬多元。檢方另查出當時獲民進黨提名參選立委的張秉鈞，收受100萬元政治獻金未依法申報，去年11月間偵結全案，起 訴5人。

基隆地院審理後，去年12月29日宣判，張錦煌、張秉鈞犯利用職務機會詐取財物罪，依貪汙治罪條例應處7年以上徒刑。法官以2人坦承犯罪，並因需支應婚喪喜慶、服務處運作等諸多雜務費用，出於貪圖便宜而將財物轉作他用，犯罪情節非屬惡性重大，依同法規定減輕其刑，但最低仍需處刑3年6月。

法官認為，張姓父子判刑3年6月仍屬過重，並無從與完全中飽私囊者惡行區別，2人犯罪情狀，客觀上應足以引起一般人同情，再依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

張錦煌犯4罪各判刑1年11月，均褫奪公權4年；應執行有期徒刑2年。張秉鈞判刑1年11月，褫奪公權4年；違反政治獻金法另判刑4月，可易科罰金。陳瓊茹與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，共4罪，各處刑1年10月，均褫奪公權4年；應執行有期徒刑1年11月。2名人頭助理幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪，各應執行有期徒刑1年10月。5人並全獲宣告緩刑。