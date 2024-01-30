我沒喝！78歲男酒駕又闖紅燈 警搜出2瓶酒才惦惦被送辦

桃園市一名高齡78歲的陳姓男子，今上午騎著電動自行車行經長沙街口等紅燈，看前方沒有車便緩慢向前滑行，剛好被一旁員警目睹，被攔下後員警聞到陳男身上有酒味，一測果然酒測值超標，對此他喊冤「沒喝酒怎麼會超標？」結果員警在車廂內發現2罐喝過的酒，全案依法移請偵辦。

春節將至，為了讓民眾安心快樂過好年，警方將加強重要節日安全維護工作，自2月1日晚上10點至2月15日凌晨12點止，共計15天加強各項勤務，包含在治安面加強金融機構、超商、加油站及彩券行等安全維護；交通面針對各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站及宮廟等易湧現人車潮地點實施交通管制疏導。

另外警方將針對「酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）、嚴重超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉、路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙」等重點違規項目來加強取締告發。

桃園市桃園區今上午一名騎士騎著電動自行車闖紅燈，桃園警分局員警在路邊發現後上前攔查，該名78歲劉姓男子聲稱有看到紅燈，但前方沒車索性就直接通過，結果員警聞到他身上散發酒味，劉男才表示昨晚10點睡覺前有喝了一點助眠。對此劉男經檢測酒測值為0.29MG/L，讓他看完嚇一跳，嚷嚷「沒喝酒怎麼會超標？」結果下秒員警便在車內置物箱發現2瓶竹葉青酒，劉男才想起早上出門運動前因為天寒喝了2口酒，沒想到會因此違規被逮，全案依法移請偵辦。