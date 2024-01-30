私吞贊助金9萬5 亞運銀牌「車神一哥」江勝山吃官司
桃園市體育會自由車委員會前主委、雅加達亞運自由車下坡賽銀牌得主的「車神一哥」，同時也是暱稱151藝人林彥君老公的江勝山，被控2018年7月至2020年7月間擔任越野自行車教練時，私吞小選手家長指定用途的餐費及贊助金共9萬5000元，桃園地檢署本月初偵結，將他依侵占罪嫌起訴。
魏姓家長去年提告時，桃園地檢署一度以不起訴處分偵結，魏某不滿，聲請再議，經台灣高等檢察署檢察長發回續行偵查，儘管江勝山於偵查庭時，皆以相關贊助費用全都使用於自由車賽道的設計與雜費支出來辯稱，卻無法提出相關單據佐證，儘管江男已將魏某所有匯款皆返回，檢察官認為江有犯罪嫌疑，依法起訴。
起訴指出，江勝山自2018年8月起擔任魏姓小選手的越野自行車教練，藉由臉書社團「快樂夥伴」主辦各項自行車比賽或活動，魏姓家長表示，為了支付孩子至加拿大比賽期間餐費，於2019年7月31日匯款2萬元；贊助2020年6月21日舉辦「文漳盃自行車賽」，陸續於當年4月22日、5月15日及6月8日，分別匯入3萬、1萬5000、2萬不等金額，指定用於工作人員的工資、活動餐飲、活動競賽獎品、以及補貼江勝山父親油資和投入活動的工作損失等；贊助2020年7月25日舉辦「柏杭盃越野自行車競賽」匯款1萬元，魏某指控，以上款項皆遭江私吞。
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