私吞贊助金9萬5 亞運銀牌「車神一哥」江勝山吃官司

桃園市體育會自由車委員會前主委、雅加達亞運自由車下坡賽銀牌得主的「車神一哥」，同時也是暱稱151藝人林彥君老公的江勝山，被控2018年7月至2020年7月間擔任越野自行車教練時，私吞小選手家長指定用途的餐費及贊助金共9萬5000元，桃園地檢署本月初偵結，將他依侵占罪嫌起訴。

魏姓家長去年提告時，桃園地檢署一度以不起訴處分偵結，魏某不滿，聲請再議，經台灣高等檢察署檢察長發回續行偵查，儘管江勝山於偵查庭時，皆以相關贊助費用全都使用於自由車賽道的設計與雜費支出來辯稱，卻無法提出相關單據佐證，儘管江男已將魏某所有匯款皆返回，檢察官認為江有犯罪嫌疑，依法起訴。