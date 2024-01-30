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違停男嗆檢舉達人「抓耙子」哀告 檢方認定是評論不起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓男子將汽車違停在鳳山區中山路上，余姓男子見狀後上前錄影準備檢舉，卻被張男制止，諷刺余男是「抓耙子」，事後余男發現他檢舉的影片被放上網路公審，氣得對張男提告，但檢方認為張男言論不具誹謗犯意，不起訴處分。

去年9月30日上午10時許，張男將汽車違停在鳳山區中山路一家超商門市前，當時經過的余男見車輛違停，隨即持手機拍照，準備檢舉違規，張男見到余男對他汽車拍照，馬上衝出來質問余「你是不是檢舉達人，你是檢舉達人，你就是抓耙子」。

兩人離開後，余男在臉書發現張男錄下他檢舉過程的影片，並將影片放上網路，害他在網路上被網友公審，不滿對張提告誹謗等罪。

雄檢調查時，張男辯稱他只是稱檢舉行為是「抓耙子」，他也沒將影片放上臉書；檢方根據網路影片畫面，認為張男質問余男時，余確實回應「我就是在檢舉違規」。

檢方認為，張男質問余男的影片雖被放上網路，但無法證明網友取得的影片為張男提供，縱使張男言論使余男心生不快，但言論與背景事實相符，屬於主觀的意見或評論，不具誹謗犯意，處分張男不起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

影片 網路 違停

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