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高雄林園警勾結詐團抽成牟利 警方提報2大過免職

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，昨天遭雲林地檢署指揮廉政署等單位查捕偵訊，發現他勾結詐騙集團，從中抽成獲利，由檢方聲請羈押。高雄市警林園分局今天表示，將依檢方所查涉案情節，提報對陳姓警員記2大過免職。

雲林地檢署去年指揮警方，追查詐騙集團騙人購買虛擬貨幣案，逮捕詐團車手查幕後集團，查獲詐團主嫌陳姓男子（27歲）是陳姓警員（29歲）的弟弟，在逮捕陳姓男子後，自兄弟倆的通訊資料中，發現陳姓警員勾結弟弟，昨天由檢察官與廉政署等單位南下高雄，帶回陳姓警員追查涉案情節。

據了解，陳姓警員因弟弟參與詐騙集團，涉嫌勾結弟弟騙人購買虛擬貨幣，幫忙弟弟查個資，而且教導弟弟如何騙人上當的話語，令受騙人上當，詐團每月詐騙金額高達5千萬元，陳姓員警疑從中抽取2％到4%的不法利益。檢方依洩密、加重詐欺、違反貪汙治罪條例、洗錢防制法查辦陳姓警員，檢方並向法院聲押他。

高雄市警林園分局表示，依據檢方發布的內容，認為陳姓警員涉案情節重大，將召開人事會議，提報對陳姓警員記2大過免職，以儆效尤。

高雄市林園警分局林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團，今天警方提報對他免職。圖為林園警分局。圖／本報資料照片
高雄市林園警分局林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團，今天警方提報對他免職。圖為林園警分局。圖／本報資料照片

詐騙集團 虛擬貨幣 高雄市

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