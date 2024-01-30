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14嫌涉洗錢43億判無罪 二審逆轉已13人改判有罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

葉姓男子等14人在高雄美術館特區豪宅架設洗錢水房，經手金流高達43億新台幣，但涉案人被法院認定罪證不足全數判無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院首波宣判逆轉，葉男等12人改判有罪，今上午第二波宣判，另名吳姓男子無罪改判有期徒刑4月，得易科罰金。全案已有13人逆轉改判有罪。

葉男2019年8月起，與翁姓男子等14人成立「高雄金沙水房」，葉先以每月幣1000至1500元不等代價，租用大陸金融帳戶及U盾，再以3萬至5萬元價碼，聘請張姓男子等人協助洗錢。

同年10月23日，檢警辦案人員在高雄市鼓山區美術館大舉搜索水房，查獲支付平台系統，粗估葉男從水房架設起至被警方查獲為止，經手金流高達人民幣9億7709萬6806元（約新台幣43億9693萬元），從中賺取手續費約人民幣899萬7182元（約新台幣4048萬元）。

葉嫌等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴，但橋頭地院認為不能僅憑自白就作為有罪判決唯一證據，因檢方未提出相關補從證據，無從認定葉男取得的U盾是冒名或以假名申請開立，涉案人等全判無罪。

檢方不服上訴高雄高分院，合議庭首波宣判認定葉男等人參加水房工作群組，掌握旗下員工的差勤跟日常經營狀況，確實有共同營運水房的行為。

另外，水房使用的金融帳戶，都是葉男向不詳對象租用而來，符合洗錢防制法所舉例示「以不正方法取得金融帳戶」類型，最後認定葉等12人觸犯特殊洗錢罪，分別量處徒刑6月至1年不等有期徒刑。

今高雄高分院第二波宣判，吳姓男子一審被判無罪，二審認定他參與水房運作，依幫助洗錢罪改判徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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