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白吃女假扮演員吃霸王餐 下場曝光一頓燒肉要付4千

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陳姓女子假扮演員，去年12月晚間到市區一家燒肉餐廳吃霸王餐，法官依藉端滋擾公共場所，處陳女罰鍰4千元。（示意圖，非當事燒肉）。記者黃羿馨／攝影
陳姓女子假扮演員，去年12月晚間到市區一家燒肉餐廳吃霸王餐，法官依藉端滋擾公共場所，處陳女罰鍰4千元。（示意圖，非當事燒肉）。記者黃羿馨／攝影

新竹一名陳姓女子，去年12月晚間到市區一家燒肉餐廳吃霸王餐，還向其他顧客咆哮大鬧，等警方到場時，陳女卻辯稱自己是導演兼演員，是在演一場戲，警方依違反社會秩序維護法將他送辦。新竹地院依藉端滋擾公共場所，處陳女罰鍰4千元。

判決書指出，陳女去年12月22日晚間9時16分，到新竹市某燒肉餐廳用餐，但卻無錢支付餐費，要求報警到場處理，店員勸陳女離開餐廳，但陳女不聽，竟還向店內其他客人咆哮、影響客人用餐，滋擾公共場所。

陳女警詢時供稱，他確有用餐未支付餐費，也有向店內客人咆哮、影響客人用餐等行為，但否認滋擾公共場。陳女供稱，他是導演兼演員，咆哮的行為是在演一場戲，是導演指示。

不過警方調查，案發時現場僅有陳女1人，未見其他劇組工作人員，事前也未有人與店家聯繫借場地拍戲事宜，更未見拍攝人員持攝影機在現場拍攝，因此不採信陳女說詞，最終依藉端滋擾公共場所，處陳女罰鍰4千元。

餐廳 新竹 燒肉

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