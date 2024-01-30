聽新聞
test
0:00 / 0:00
白吃女假扮演員吃霸王餐 下場曝光一頓燒肉要付4千
新竹一名陳姓女子，去年12月晚間到市區一家燒肉餐廳吃霸王餐，還向其他顧客咆哮大鬧，等警方到場時，陳女卻辯稱自己是導演兼演員，是在演一場戲，警方依違反社會秩序維護法將他送辦。新竹地院依藉端滋擾公共場所，處陳女罰鍰4千元。
判決書指出，陳女去年12月22日晚間9時16分，到新竹市某燒肉餐廳用餐，但卻無錢支付餐費，要求報警到場處理，店員勸陳女離開餐廳，但陳女不聽，竟還向店內其他客人咆哮、影響客人用餐，滋擾公共場所。
陳女警詢時供稱，他確有用餐未支付餐費，也有向店內客人咆哮、影響客人用餐等行為，但否認滋擾公共場。陳女供稱，他是導演兼演員，咆哮的行為是在演一場戲，是導演指示。
不過警方調查，案發時現場僅有陳女1人，未見其他劇組工作人員，事前也未有人與店家聯繫借場地拍戲事宜，更未見拍攝人員持攝影機在現場拍攝，因此不採信陳女說詞，最終依藉端滋擾公共場所，處陳女罰鍰4千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言