快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

高雄63歲女弒99歲父判16年 2月1日起延押2個月

中央社／ 高雄30日電

高雄吳姓女子因起口角涉在家中殺害99歲老父，一審遭判16年；全案經上訴二審高雄高分院審理期間，法官以吳女羈押期限將屆，且有逃亡之虞，裁定自2月1日起延押2個月。

台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，吳女因涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌疑重大，且所犯罪行為最輕本刑5年以上重罪，有逃避審判及執行相當理由，法官據此自去年9月1日起執行羈押，並於去年12月1日裁定延押2個月。

由於吳女羈押期限將於2月1日屆滿，且經一審判處有期徒刑16年，法官認為吳女仍有逃亡之虞，為確保日後訴訟程序順利進行，有繼續羈押必要，因此裁定自2月1日起延長羈押2月，全案可抗告。

一審判決指出，與老父同住在高雄市新興區1處民宅的63歲吳女，民國111年6月10日下午4時許涉嫌在2樓房間內持料理刀砍殺99歲父親後輕生，送醫無生命危險，但警消到場時吳父已因刀傷失血過多不治。

高雄地方法院審理時，吳女辯稱案發當天服用安眠藥睡著了，自己沒有輕生，是在睡著時被別人砍傷痛醒，之後又昏過去，根本沒看到父親被誰殺害，否認有殺害父親犯行。

不過，法官根據吳女曾坦承因久病厭世才持刀輕生，且曾跟老父表達一同尋短念頭等，認為其說詞反覆，且案發現場並無任何外力入侵證據，據此認定吳女是弒父後輕生，並依殺害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑16年；吳女不服上訴後，全案目前仍在二審高雄高分院審理當中。

房間 高雄市

延伸閱讀

西半部擴散差 台南高雄空氣品質亮紅燈

雅典 X 高雄正泰鐘表 複雜功能表展2月開跑限期秀

高雄鴨鴨美食地圖在手 看鴨鴨、吃鴨鴨可享優惠好康

台北老又破舊？北漂族喊「高雄才是真首都」 網反酸：不適合你們

相關新聞

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

根據鏡週刊報導，預計今年完工的台北信義區建案「The Sky Taipei台北天空塔」，遭檢舉涉嫌掏空10億元。北檢今證...

基隆市議員父子詐領助理費法院宣告緩刑 檢方不服上訴

基隆市現任議員張秉鈞和張父張錦煌擔任議員期間，分別詐領公費補助的助理費，因自白犯罪等理由減刑後，最低刑度仍3年6月。基隆...

三峽警年前封路攔檢 抓3件刑案告發3名無照駕駛

為讓民眾安心過好年，新北市三峽警分局昨晚針對轄區內治安熱點，規劃執行擴大臨檢勤務。短短兩小時，警方在鶯歌區鶯桃路實施雙向...

我沒喝！78歲男酒駕又闖紅燈 警搜出2瓶酒才惦惦被送辦

桃園市一名高齡78歲的陳姓男子，今上午騎著電動自行車行經長沙街口等紅燈，看前方沒有車便緩慢向前滑行，剛好被一旁員警目睹，...

法院駁回網銀定暫時狀態處分聲請 智冠換股案還有一關

智冠、網銀經營權大戰如火如荼，進入法律攻防階段。智冠與榮剛去年底達成換股協議，大股東網銀國際對智冠聲請「定暫時狀態處分」...

不信邪！退休男連兩次被詐騙集團騙錢投資 幸被警阻詐

楊姓退休男子聽信詐騙集團假投資詐術，第一次臨櫃欲匯款16萬元投資股票，經員警勸說才未失金，沒想到不到兩周，他再次相信詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。