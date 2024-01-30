影／明揚大火案屏檢求處重刑 明安集團：尊重檢方、死傷和解達七成

明揚國際科技公司屏東廠大火釀10死百餘傷，屏東地檢署依過失致死、公共危險罪、職業安全衛生法罪嫌，分別起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名幹部及明揚公司，並以犯後飾詞狡辯、事後無悔意求處重刑；母公司明安集團副理劉彥良今天表示，對起訴事實尊重檢察官意見，待收到起訴書後，會再與律師研議後續法律程序。

劉彥良說，自9月22日事故發生以來，即積極與相關受災對象進行慰問，並委由律師團與受災對象進行和解，更在第一時間於9月26日成立5億信託基金，做為和解賠償專款專用；至今年1月29日止，明揚已進行54場次共129人次的受災訪談，目前已完成與罹難者家屬及受傷者和解共計89件（達70.6%）；純財產損害則已和解151件（達100%）、周邊鄰損已和解46件（達100%），目前總和解百分比率為88.5%，賠償總額已達約2.4億元，目前仍持續與尚未和解的受災對象討論和解事宜當中。

他說，對於廠內同仁，明揚也善盡照顧之責，在10月時對廠內同仁進行留任意願調查後，依法申請辦理大量解僱計畫，對於事發後選擇離職的同仁，明揚皆提供了優於勞基法的補償，包含對每位離職員工都開立非自願離職證明，提供資遣費，再加上計算到12月底的離職金，且在此過程中，公司皆配合主管機關協助媒合同仁轉職；對於留任的同仁，公司則於停工期間安排教育訓練，以及復工相關準備事宜，為後續重新復工作好準備，並期能重新善盡企業社會責任照顧所有員工生計。