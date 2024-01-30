涉違證交法 飛躍文創負責人王國信遭訴

飛躍文創負責人王國信（右）。聯合報記者房荷庭／攝影

飛躍文創公司負責人王國信、陳玉芬夫婦及前財務副總經理蔡天甲，涉嫌掏空公司資產、非常規交易、特別背信等。台北地檢署今天依違反證券交易法等罪起訴3人。

飛躍文創成立於民國100年間，興櫃交易期間為106年4月至107年1月，主要業務為取得授權商的肖像授權，透過創意團隊發想設計銷售肖像商品、用以設計銷售肖像商品，策劃舉辦肖像展覽及從事肖像主題餐廳設計規劃並藉此營利。

檢方起訴指出，王國信及陳玉芬藉「航海王上海大冒險」主題樂園授權合約掏空飛躍文創公司資產，並藉飛躍文創公司購買尚好佳公司敦南分公司（即蛋黃哥五星主廚餐廳）營業資產一案，將尚好佳公司款項挪做私用；王國信及蔡天甲並藉投資環星創意股份有限公司股份，商議收取回扣。

台北地檢署認定，3人所為造成飛躍文創公司上億元損失，王國信、陳玉芬夫婦犯罪所得新台幣2082萬餘元，蔡天甲犯罪所得250萬元，檢察官今天依證交法非常規交易、特別背信、刑法背信等罪起訴3人。