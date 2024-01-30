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台66線競速飆車失控撞死2路人 2駕駛與家屬和解仍要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，最高法院依妨害公眾往來安全致人於死罪判邱5年、洪4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片
男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，最高法院依妨害公眾往來安全致人於死罪判邱5年、洪4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照片

男子邱隆欽、洪偉銘3年前在台66線飆車競速，過程中洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，一審依妨害公眾往來安全致人於死罪分別判邱、洪7年6月、5年2月徒刑，二審考量兩人與家屬和解，改判邱5年、洪4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

洪偉銘（35歲）與邱隆欽（27歲）不相識，2021年9月17日凌晨0時許，兩人分別駕車到桃園沿海地區「試車」，路上巧遇，在邱的提議下，才到台66線新屋、觀音路段競速。

洪、邱在台66線0.3公里附近的紅綠燈併排起步，相約至指定處再迴轉到起點，洪在第2圈落後，為了追上邱，將油門踩到底，結果車輛失控撞向路旁圍觀人群，導致劉姓和童姓兩名男子死亡。

法院審理時，洪承認把油門踩到底、操作不當，並指比賽是邱現場提議，沒事先約好；邱則指車禍是人為因素，責任在洪，自己只涉公共危險罪，無過失致死罪責。

一審認為，兩人明知車輛在高速行駛之下，容易不及反應或失控打滑釀死傷，事發時卻沒考量，駕車併排競速造成死傷不能切割單獨檢視，依妨害公眾往來安全致人於死罪分別判邱、洪7年6月、5年2月徒刑。

檢察官和邱隆欽上訴，二審認為邱已與死者家屬和解並賠償，犯後態度良好，應依刑法第59條規定減刑；洪偉銘拜託在場友人通報救護車到場，在警員抵達事故現場後，自首是開車的人，也符合減刑要件。

二審認為邱、洪只因一時歡快，恣意在路上高速競駛，讓路人承受危險，造成這起無可挽回的意外，使得家屬失去至親，犯罪危害重大，考量洪協助救護且自首、始終坦承犯行，邱則是在犯後離開現場，經警詢通知才到警局接受調查，並已與兩家家屬和解，邱、洪的刑度也各減為5年、4年6月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

失控 自首 最高法院

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