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選前里辦發負面文宣攻擊張智倫 吳崢挨告獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國民黨準立委張智倫因不滿民進黨籍對手吳崢，去年選前與張姓競選總部員工於某里長辦公室前，散發文宣攻擊張智倫家族，新北地檢署認為，文宣內容事關公益為可受公評，處分吳、張不起訴。記者曾原信／攝影
國民黨準立委張智倫因不滿民進黨籍對手吳崢，去年選前與張姓競選總部員工於某里長辦公室前，散發文宣攻擊張智倫家族，新北地檢署認為，文宣內容事關公益為可受公評，處分吳、張不起訴。記者曾原信／攝影

國民黨準立委張智倫因不滿民進黨籍對手吳崢，去年11月間選前與競選總部張姓員工於中和區某里長辦公室前，散發文宣攻擊張智倫家族身家驚人，擁有大量不動產，以及其樁腳曾替張家賄選等，涉嫌公職人員選罷法意圖使人不當選。新北地檢署認為，上述文宣內容出自於監察院廉政專刊、媒體報導、公司登記資料及相關判決，且事關公益為可受公評事項，處分吳、張不起訴。

這次新北市中和區因國民黨張智倫、民進黨吳崢及民眾黨邱臣遠三腳督，廝殺激烈，最後張智倫代替父親、前立委張慶忠，從民進黨手中贏回中和區該席立委，被地方稱為「王子復仇記」。但吳崢銜命前往中和激戰，最後僅輸張智倫1萬2千餘票，被認為是雖敗猶榮，吳也因有戰功，選後接任民進黨新聞部主任一職。

張智倫指控，吳崢和張姓員工基於傳播不實事實的犯意，由張男在去年11月22日11時20分許，在新北市中和區積穗里里長辦公室前，散發內容不實的文宣給選民，造成選民負面觀感，影響投票行為正確性與選舉公正性。

檢方調查，上述文宣中，內容包括「張智倫家族從政後迅速累積財富，超過74億、土地 17000坪！張智倫坐擁49筆房產、任5家建商監察人資本額共3.9億！」、「樁腳賄選！樁腳涉嫌以60萬替張家賄選、遭判3年6個月定讞」、「汙染中和！擁多家建設公司，在中和因汙染被裁罰至少8次！」、「公器私用！領41萬元政府補助，用人民納稅錢替自己選舉宣傳！」等語。

檢方查出，上述內容分別出自於監察院公報廉政專刊；天下雜誌2019年12月間針對藍綠不分區立委候選人財產大解密相關報導；漢傑、漢龍營造的經濟部商工登記公示資料和兩公司裁罰紀錄；以及歷審法院相關判決，並非全然無據且可受公評，將吳、張兩人不起訴。

張智倫 吳崢

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