台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

根據鏡週刊報導，預計今年完工的台北信義區建案「The Sky Taipei台北天空塔」，遭檢舉涉嫌掏空10億元。北檢今證實，為了保全證據，本月18日指揮調查局台北市調查處，兵分4路搜索，訊後碩河副董事長邱冠勳後請回、限制出境出海。

鏡週刊報導，「The Sky Taipei台北天空塔」遭人檢舉，疑犯背信罪。北檢今證實，為了保全證據，本月18日指揮調查局台北市調查處，兵分4路搜索，以被告身分約談邱冠勳、另傳喚證人前財務長鐘肇峰。訊後，碩河副董事長邱冠勳後請回、限制出境出海，全案仍在偵辦中。

「The Sky Taipei台北天空塔」坐落於Commune A7位置，由碩河開發，擁有雙棟建築，預計今年第四季正式開幕。