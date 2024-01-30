台南通緝犯拒捕不下車…與警拉扯致傷 「這理由」判無罪

台南地院認為，洪在警員強制逮捕的過程中，單純抗拒強制逮捕作為，而沒有對警員作出任何積極攻擊行為，並沒有出現強暴行為，不構成妨害公務罪，判他無罪。圖／本報資料照

洪姓通緝犯去年7月19日晚間在台南中西區與人發生糾紛，警方到場後要求他下車，卻關上車門企圖駕車逃離，警方試圖把他從車內拉出過程中，他以肢體抗拒，致警員鼻梁、雙手、雙膝等挫擦傷而被依涉妨害公務起訴，法官認他單純抗拒強制逮捕，沒有對警員作出攻擊行為而獲判無罪。

洪男辯稱，他沒有開車衝撞警員的意思或行為，當場已經被警察制伏，「要怎麼有構成妨害（公務）」。

陳姓警員說，以警用小電腦輸入洪所講的姓名，找不到資料，於是請洪下車，「那個時候他想關門，第一時間我是怕他衝撞，因為他那時候如果衝撞的話，我會被撞到，巡佐會被拖行，所以怎樣都要把他拉下來…」。他也說，記得洪應該不是要打他，洪是要掙扎，想要掙脫，不想被他們抓下來；最後打到他的臉、鼻子，他的那個疤現在都還在。

台南地院勘驗密錄器及在場員警的證詞，還原案發當時狀況，認為警察盤查洪身分時詢問他是否遭到通緝，人在車上的洪表示「詐欺」。陳姓警員要求他下車，但他立即關上車門，在關上車門之前遭警員阻止，並出手拉其身體打算將他拉下車，他則以左手緊握住方向盤抗拒，最終仍遭員警合力拉下車並壓制。

台南地院指出，洪雖然拒絕配合警員下車接受逮捕的要求，且在警員以強制力實施逮捕行為的過程中，「與員警拉扯」、「左手緊握方向盤抗拒」，但他始終沒有對警員作出積極的攻擊行為，而只是被動地抗拒強制逮捕作為。

因此，根據陳姓警員的證詞，認為他所受到的鼻梁淺撕裂傷0.5公分、雙手、雙膝、左大腿多處挫擦傷，是他在強制逮捕洪的過程中，因洪的抗拒舉動，相互用力而造成的傷勢，而不是遭受洪攻擊所致。

同時，洪是在尚未發動汽車引擎之前遭逮捕制伏，並在逮捕拉扯的過程中觸動排檔桿而使檔位脫離Ｐ檔而切換至Ｎ檔或Ｄ檔，致使汽車向前滑動。此一情況不能認為洪有所謂的衝撞員警行為。

台南地院認為，洪在警員強制逮捕的過程中，單純抗拒強制逮捕作為，而沒有對警員作出任何積極攻擊行為，並沒有出現強暴行為，不構成妨害公務罪，依法應該判他無罪。