侵占馬吳競選經費 卓伯仲判2年10月定讞

彰化縣前縣長卓伯源胞弟卓伯仲十二年前擔任馬英九、吳敦義彰化競選總部執行總幹事時，以開立不實發票方式侵占一八○○萬元經費，最高法院依商業會計法填製不實罪判卓兩年十月徒刑定讞，確定要入獄。

卓伯仲二○一一年十一月起擔任馬吳彰化競選總部執行總幹事，並收受、保管馬吳「全國」競選總部、國民黨彰化縣委員會轉交的輔選經費；他先洩漏彰化縣政府採購台灣燈會環保袋招標規格、顏色等內容，讓友人廠商可先開工生產，犯公務員洩漏國防以外秘密消息罪判刑六月確定。

卓伯仲得知朋友公司資金不足，無法支付貨款，生產進度不順，友人請託他調度資金協助周轉，卓指示會計將一千萬經費匯入朋友公司帳戶，再以不實發票核銷。隔年，卓伯仲又以假印製對開海報發票，不實核銷八百萬餘元。

一審依違反商會法、公務員登載不實文書等罪判卓伯仲九年，二審改判八年半，更一審依侵占、違反商會法等罪判刑五年，另有一年得易科罰金之刑，被最高法院撤銷發回更審。

更二審認為卓伯仲身為執行總幹事，有妥善保管、在輔選事務範圍支出經費的責任，卻為掩飾犯行，設法取得不實發票核銷經費，行為、手段和動機不可取。

更二審指出，卓應知人民期待的是藉由法律透明的監督機制，擺脫黨國不分、公庫通私庫、政商勾結惡習，但他利用民主制度包裝、支持者熱情捐輸，以黨庫通家庫方式恣意行事，逃避應受政治獻金法規範的監督義務，犯罪後否認犯行，態度不佳，依法判刑兩年十月；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。