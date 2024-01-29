新北弒父命案！兒勒死酗酒父今夜遭羈押 檢明解剖遺體查死因

新北淡水區弒父命案，黃姓男子今清晨疑不滿父親酗酒，兩人在家中客廳爆發爭執，黃男涉嫌拿臥室的繩狀門簾勒死父親，逃離現場，直到8旬的阿嬤發現兒子趴在孫子臥室地板，嚇得報案求助。全案已初步相驗，預計明日解剖釐清死因。黃男遭依殺人罪嫌送辦，士林地檢署複訊後聲押，士林地方法院今晚9時許，裁定羈押獲准。

士院今晚召開羈押庭，法官認定，黃男涉犯殺人罪、違反保護令等，犯嫌重大，且殺人屬重罪，有相當理由認有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判，因此認定有羈押必要，裁定羈押獲准。

檢警調查，黃家住在新北市淡水區水源街一段某公寓，1月29日清晨5時許，黃姓阿嬤發現61歲兒子趴在31歲孫子臥室地板，脖子上還纏繞繩狀門簾，已失去呼吸心跳，急忙報案求助，警消到場確認已死亡。

淡水警方循線追查，發現客廳有明顯打鬥跡象，且老婦直指「兒子是被孫子殺的」」研判疑似為弒父命案，今在淡水區公明街金色水岸1間宮廟，逮捕黃男到案。

黃男落網後認罪，不滿父親經常酗酒，今天清晨兩人發生激烈爭執，爆發肢體衝突，他氣憤之下勒死父親，才會動手勒死父親。全案依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後聲押，士林地方法院今晚召開羈押庭，認定黃男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定羈押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康