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行人遭人行道地磚絆倒贏了國賠 高雄市府得賠錢
高雄龍姓男子前年8月晚間走在博愛路與重義路口人行道上，卻遭突起的地磚絆倒，龍男四肢擦挫傷、左手第五指指尖關節脫臼及手指多處受傷，他氣得報警並向市府求償，法院審理後，認定市府管理有缺失，判管理人行道的養工處應賠償1萬4千元。
判決指出，2022年8月2日晚間7時50分許，龍男走在博愛路與重義路口人行道，當時人行道地磚有輕微凸起，龍男沒發現反被地磚絆倒，手腳多處擦挫傷，被送往醫院包紮。
事隔兩天後，龍男跑到派出所報案，指地磚害他絆倒，不僅受傷，還害她沒辦法照顧母親，多花了4萬5000元看護費，龍男並向高雄市政府養工處請求國賠，要求市府賠償龍母看護費、精神慰撫金等共18萬5000元。
市府養工處挨告後反駁，稱龍男跌倒與地磚突起無關，若縱使地磚管理有瑕疵，一般情況下也不會害人跌倒，是龍男自己沒注意路況摔傷。
但法院審理時，法官依據龍男提出的照片，發現龍男摔傷的人行道地磚確實不平整，並不是「安全狀態」，可見養工處管理、設置有缺失，市府應對龍男負起賠償責任。
不過，法官認為，龍男受傷後，龍仍可以照顧母親，龍母看護費應非市府應負擔範圍，至於精神慰撫金則應賠償2萬元較為適當，考量龍也要負3成過失責任，加總後判市府養工處僅須賠償龍男1萬4000元。可上訴。
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