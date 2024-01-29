鍥而不捨！男酒駕被罰9萬人間消失 10年後終於找到人償清

桃園市平鎮區一名56歲廖姓男子，5年內酒測超標2次以上，遭桃園市交通事件裁決處裁罰新台幣9萬元，並兩度移送桃園分署執行。經桃園分署數度扣押存款均無所獲，書記官仍未放棄並親自到廖男住處勸說，日前廖男終於主動到桃園分署辦理分期繳納9萬元罰鍰，一樁10年舊案終於清償。

廖男2014年1月12日騎機車行經八德區興豐路段，被警察攔查酒測未過，且5年內2度騎車酒精濃度超標，遭舉發後由桃園交裁處裁罰9萬元，吊銷駕駛執照，自裁決日起3年內不得考領駕照，並應參加道路交通安全講習。

因廖男逾期未繳納罰鍰，經桃園交裁處移送桃園分署執行，一度查無廖男可供執行的財產，而暫核發執行憑證；桃園交裁處去年再度移送桃園分署執行，經桃園分署6度扣押廖男銀行存款，仍毫無所獲，且廖男的勞保也都退保，查不到薪資可供執行。

廖男戶籍設於花蓮，但書記官鍥而不捨查到廖男實際居住在桃園平鎮區，頻頻前往住家訪查及勸繳，廖男一度表示不記得有酒駕罰鍰未繳，直到書記官當場出示裁處書確認後，廖男終於現身，表示目前在工地打零工，尚無正職工作無法一次清償，請求分4期繳納，並願當場繳納第1期金額2萬元，經桃園分署及桃園交裁處審酌後同意該分期方案，陳年舊案終於落幕。