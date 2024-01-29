太平島碼頭整修竣工驗收 海巡署正規劃啟用典禮

家有惡鄰最怕遇到的事，就是日以繼夜的噪音持續騷擾，不少被害人會蒐證檢舉後向加害人求償，土城一戶人家不僅提告民事求償，還加碼對鄰居提出刑事告訴，結果被害家庭刑、民訴訟全都勝訴確定，刑事部分甚至因為被害人中有個兒童，法官還依照兒童及少年福利與權益保障法，對惡鄰夫妻加重刑期，法界人士指出，不要以為製造噪音頂多賠錢了事，法界實務以刑法對付噪音的案例越來越多，小心背上前科。...

2024-01-29 11:30