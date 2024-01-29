聽新聞
test
0:00 / 0:00
太平島碼頭整修竣工驗收 海巡署正規劃啟用典禮
海巡署今天說，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」於1月20日驗收通過，未來將派遣1艘100噸級巡防艇進駐太平島，至於是否邀總統蔡英文出席啟用儀式，僅稱典禮規劃中。
海洋委員會海巡署告訴中央社記者，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」已於去年10月30日竣工，且於今年1月20日驗收通過，期間因受工程缺失和俄烏戰爭因素影響，修正後的總經費為新台幣17億餘元。
同時，將視艦艇能量，規劃於今年派遣1艘100噸級巡防艇進駐太平島。
針對此工程啟用儀式是否會邀請蔡總統出席，海巡署僅回應，相關啟用典禮目前仍在規劃中。
海巡署表示，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」施工主要項目，包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸巡防艦港側航道浚深、碼頭附屬設施強化工程，並將浚挖所得礁石，配合島上海岸線淘刷進行養灘作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言