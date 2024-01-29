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太平島碼頭整修竣工驗收 海巡署正規劃啟用典禮

中央社／ 台北29日電

海巡署今天說，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」於1月20日驗收通過，未來將派遣1艘100噸級巡防艇進駐太平島，至於是否邀總統蔡英文出席啟用儀式，僅稱典禮規劃中。

海洋委員會海巡署告訴中央社記者，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」已於去年10月30日竣工，且於今年1月20日驗收通過，期間因受工程缺失和俄烏戰爭因素影響，修正後的總經費為新台幣17億餘元。

同時，將視艦艇能量，規劃於今年派遣1艘100噸級巡防艇進駐太平島。

針對此工程啟用儀式是否會邀請蔡總統出席，海巡署僅回應，相關啟用典禮目前仍在規劃中。

海巡署表示，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」施工主要項目，包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸巡防艦港側航道浚深、碼頭附屬設施強化工程，並將浚挖所得礁石，配合島上海岸線淘刷進行養灘作業。

海巡署 太平島 碼頭

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