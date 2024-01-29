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拒酒測男欠繳罰鍰遭扣薪 請求分期繳款獲准

中央社／ 台北29日電

行政執行署士林分署今天表示，一名男子因拒絕酒測及無照騎車，共積欠新台幣21萬多元罰鍰。男子得知銀行帳戶內的薪資存款遭執行後才聯繫士林分署，請求分期繳款獲准。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，家住新北市八里區的鄭姓義務人，於民國109年間騎機車拒絕酒測，經由新北市交通事件裁決處裁罰18萬元並吊銷駕照；鄭男又因3次無照騎乘機車等，被開罰3萬1800元，共積欠罰鍰21萬8100元。

新聞稿指出，鄭男逾期未繳罰鍰，新北交裁處將案件陸續移送士林分署執行；士林分署收案後，查出鄭男名下有零星小額銀行存款、汽車及持分微少的土地。士林分署查封持分土地及執行銀行存款僅受償數千元，且鄭男均未主動繳納或與士林分署聯繫。

士林分署執行人員今年1月間再次執行鄭男新增的銀行存款，合計受償4萬多元。鄭男知悉存款遭執行，即致電士林分署。

鄭男自稱是聯結車司機，銀行帳戶是工作薪資帳戶，也是扶養小孩及母親的唯一經濟來源，擔心若銀行帳戶又被執行，全家生活將大受影響；鄭男本月25日親赴士林分署請求就尚欠罰鍰分12期繳納，每期繳納約1萬4000元，並希望不再扣押銀行存款。

士林分署審酌鄭男的經濟、家庭狀況及移送機關意見後，同意鄭男分期繳納方案，鄭男辦妥分期繳納後，原本心中的擔憂終於放下，也可以安心回工作崗位，不用再擔心將來一家老小無錢可用。

行政執行署士林分署今天表示，一名男子因拒絕酒測及無照騎車，共積欠新台幣21萬多元罰鍰。男子得知銀行帳戶內的薪資存款遭執行後才聯繫士林分署，請求分期繳款獲准。圖為警方執行呼氣酒測的儀器／聯合報系資料照
行政執行署士林分署今天表示，一名男子因拒絕酒測及無照騎車，共積欠新台幣21萬多元罰鍰。男子得知銀行帳戶內的薪資存款遭執行後才聯繫士林分署，請求分期繳款獲准。圖為警方執行呼氣酒測的儀器／聯合報系資料照

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