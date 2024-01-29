年前飲宴小酌要注意 台中市今起連續21天酒駕大執法

農曆新年將至，台中市警局交大有鑑於民眾在年前的飲宴聚會會增加，因此規畫從今年起，展開一連21天的「酒駕大執法專案」，直至2月18日，勤務採取「多點式路檢」搭配「重點區域巡守」，輔以24小時機動巡守，提醒市民遵守交通規則，以免受罰。

台中市警局交通大隊統計，去年取締酒駕交通違規8183件，取締成效為六都最高，不過因部分民眾不守法的行為，發生酒駕死亡31人、酒駕受傷1434人，死傷人數較111年減少（死亡減少10人，降幅4.4%，受傷減少35人，降幅2.4%）。

台中市交大表示，適逢農曆年終尾牙、春節期間，各公司、行號陸續辦理餐敘，預估民眾團聚飲酒情形大增，歷年來也是酒駕案件發生的高峰期。為積極防制酒後駕車致生憾事，交大結合各分局，從今天（29日）起至2月18日止，規畫執行「酒駕大執法專案」勤務，加強執法強度與密度，展現警方「酒駕零容忍」的執法決心。

台中市刑大指出，勤務規畫是會在酒駕肇事高發路段，包括餐廳、Pub、KTV等易生酒駕行為處所附近場域，規畫「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢，輔以24小時全天候分散機動巡守。

台中市交大提醒，警方取締酒駕大執法，就是要斬斷民眾酒駕惡習，絕對不要酒駕，提醒市民遵守交通安全，如要飲酒務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運具，以確保自己和他人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康