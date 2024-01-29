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「父親楷模」充電線勒死19歲身障兒 符合減刑殺人罪判4年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾得過「父親楷模」的黃姓男子3年前和患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子爭執，又無法安撫入睡，憤而拿2條手機充電線緊勒對方頸部致窒息昏迷，送醫仍不治，黃事後向警方自首，最高法院依殺人罪判刑4年定讞。

黃和妻子長期照護、教養有自閉症、妥瑞氏症、過動症，且智能不足、情緒障礙的兒子，因兒子2021年8月24日晚上9時許在住處不斷丟洗衣球入洗衣機，妻子上前制止而與兒子產生口角爭執。

黃便將兒子帶到房間欲安撫入睡，但兒子情緒仍不受控制，黃不堪長期照顧壓力，先2條手機充電線拔除插頭再打結，最終壓制兒子，從後方拿充電線緊勒頸部，直到兒子窒息昏迷才放手，送醫後仍身亡。黃行凶打電話向派出所自首，「我殺死人了」、「2條充電線啦，我把他勒死了」。

黃坦承勒死兒子，否認殺人犯行，供稱兒子當時要求他蹲下、交互蹲跳，他也依要求面朝牆壁蹲在房間門旁，以眼角餘光見兒子作勢要過來打他，他才起身把兒子壓制在地，順手拿充電線勒頸，「我當時只想壓制兒子，後來因失去理智」，他不是故意要殺兒子。

法院認為，2條充電線是黃事先捆好，否則壓制兒子同時雙手應無可能再打結，且犯後黃沒有鬆開取下充電線，見妻子崩潰抱他的大腿、痛哭說「你把他救起來」，黃回應「不用救他了」、「都黑去了啦」、「妳不下去，恁爸踹乎妳死」等語，並一再向警方表示不用救人，顯見態度冷靜，未見懊悔、訝異或驚惶失措，認為黃並非一時失去理智失手殺人。

法院考量黃照護身心障礙兒子近20年，期間悉心撫養成人，也帶兒子四處就醫、參加社福團體課程，讓兒子學習技藝、人際相處，自己也學習如何改善親子關係，黃曾當選父親楷模、擔任社福團體理事長。

法院審酌黃承受長期照護兒子的壓力，本身也罹患憂鬱症，案發前適逢員工離職，黃得獨自完成工作，且兒子治療成效不彰等多重壓力，才會萌生犯案動機，黃符合自首減刑要件，加上妻子、檢方均建請從輕量刑，依殺人罪判4年徒刑。

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黃姓男子拿2條手機充電線勒死患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子，最高法院依殺人罪判刑4年定讞。本報記者／翻攝
黃姓男子拿2條手機充電線勒死患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子，最高法院依殺人罪判刑4年定讞。本報記者／翻攝

殺人 自首

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